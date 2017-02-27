zРадио написав:Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
Тим часом українським вкладникам Приват банк наливає 0.01% по валютних заощадженнях
Наразі втиснута схема банки-ОВДП, приватні перекази валютних коштів – пересічний, відпрацьовує. Персона розглядається, виключно як платник податків. Це простежується у всіх меморандумах все наполегливіше.
PPI улетает в небеса. Производство на экспорт - в шоколаде, на внутренний рынок - в другой коричневой субстанции. Разрыв производственной и потребительской инфляции существенный, и все это "финансирует" валовая маржа бизнеса. Еще и вишенка на торте - курсовые подарки импортерам
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться