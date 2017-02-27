zРадио написав:Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
Тим часом українським вкладникам Приват банк наливає 0.01% по валютних заощадженнях
Наразі втиснута схема банки-ОВДП, приватні перекази валютних коштів – пересічний, відпрацьовує. Персона розглядається, виключно як платник податків. Це простежується у всіх меморандумах все наполегливіше.
PPI улетает в небеса. Производство на экспорт - в шоколаде, на внутренний рынок - в другой коричневой субстанции. Разрыв производственной и потребительской инфляции существенный, и все это "финансирует" валовая маржа бизнеса. Еще и вишенка на торте - курсовые подарки импортерам
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться
Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
обязанность перечислять деньги ГарПоку за зеленую энергетику на Укрэнерго возложили нормативными актами. просто либо просчитались с суммой, либо самые умные в нашей стране (а заодно самые крупные потребители э/энергии) соскочили с этой темы.
увеличат сбор на эту тему. а вот то, что займ валютный и под немалые % - тут есть риски существенного роста тарифа. сейчас за зеленку обычные покупатели платят 25 коп.
а вот, кто подстрахует
12 октября 2021 года Кабмин предоставил госгарантии Укрэнерго на выпуск еврооблигаций на сумму до 22,8 млрд грн для погашения задолженности перед производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.
Alex2007 написав:Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?
Причинами обвала оборотов МБ в 14 году стало резкое падение объема внешнеторговых операций в сочетании с введением очень жестких валютных ограничений. По мере восстановления торговли и постепенного снятия ограничений, объемы растут. Сейчас, на вскидку, обороты в среднем раза в 2 выше, чем в 14-15. До объемов 13 года наши внешнеторговые операции еще не восстановились. Кроме того, за это время были серьезно усилены валютный контроль и финансовый мониторинг, что может мешать восстановлению объемов МБ. Спекулятивные операции банков также сильнее ограничены нормативами, да и самих банков стало значительно меньше. Сейчас восстановление тормозят еще и постоянные локдауны. Нынешние 500-600 млн в день сейчас выглядят вполне естественно.
экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов экспорт 2020 - 45 ярдов долларов