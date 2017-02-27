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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8478847984808481

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
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13
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54
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16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
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0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:35

НБУ повідомив, що з початку IV кварталу припиняє проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Нацбанк констатує, що згортає антикризові монетарні заходи "з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції" (цитата).

Національний банк підкреслює, що це рішення узгоджується з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу.

"Згортання антикризових монетарних заходів відповідає напряму монетарної політики Національного банку, спрямованої на стримування інфляції. Водночас це рішення не матиме негативного впливу на банківську систему з огляду на збереження високого профіциту ліквідності", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Останній тендер із довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки – 29 вересня.

Крім того, Національний банк продовжив нормалізацію операційного дизайну монетарної політики з метою підвищення ефективності монетарної трансмісії. Так, з 1 жовтня 2021 року строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах скорочено з 90 до 30 днів.
prodigy
 
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