PPI улетает в небеса. Производство на экспорт - в шоколаде, на внутренний рынок - в другой коричневой субстанции. Разрыв производственной и потребительской инфляции существенный, и все это "финансирует" валовая маржа бизнеса. Еще и вишенка на торте - курсовые подарки импортерам
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться
Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
обязанность перечислять деньги ГарПоку за зеленую энергетику на Укрэнерго возложили нормативными актами. просто либо просчитались с суммой, либо самые умные в нашей стране (а заодно самые крупные потребители э/энергии) соскочили с этой темы.
увеличат сбор на эту тему. а вот то, что займ валютный и под немалые % - тут есть риски существенного роста тарифа. сейчас за зеленку обычные покупатели платят 25 коп.
а вот, кто подстрахует
12 октября 2021 года Кабмин предоставил госгарантии Укрэнерго на выпуск еврооблигаций на сумму до 22,8 млрд грн для погашения задолженности перед производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.
Alex2007 написав:Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?
Причинами обвала оборотов МБ в 14 году стало резкое падение объема внешнеторговых операций в сочетании с введением очень жестких валютных ограничений. По мере восстановления торговли и постепенного снятия ограничений, объемы растут. Сейчас, на вскидку, обороты в среднем раза в 2 выше, чем в 14-15. До объемов 13 года наши внешнеторговые операции еще не восстановились. Кроме того, за это время были серьезно усилены валютный контроль и финансовый мониторинг, что может мешать восстановлению объемов МБ. Спекулятивные операции банков также сильнее ограничены нормативами, да и самих банков стало значительно меньше. Сейчас восстановление тормозят еще и постоянные локдауны. Нынешние 500-600 млн в день сейчас выглядят вполне естественно.
экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов экспорт 2020 - 45 ярдов долларов
"Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" зробило запит на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.
Дирекція "Центренерго" заявила, що пропозицією ціни продажу електроенергії 9160 грн/МВт-год, яку компанія на цьому тижні зробила Українській енергобіржі, "мМи хочемо показати, що це і є реальна ціна електроенергії, якщо ми працюватимемо на газі", пише "Енергореформа".
При цьому в дирекції зазначили, що розрахунок ціни 9160 грн/МВт-год виходить із роботи ТЕС "Центренерго" в рівномірному базовому навантаженні без щоденних відключень енергоблоків на газі за ціною близько 27 тис. грн/тис. куб. м без ПДВ.
"Якщо брати газ по 25 тис. грн/тис. куб. м без ПДВ, то вийдемо на показник собівартості 8,8 тис. грн/МВт-год", - сказали в дирекції "Центренерго".
"Звичайно, сьогодні ринок за такою ціною психологічно поки що не готовий купувати електроенергію, але ми й не розраховували. Хотіли привернути увагу. Весь минулий тиждень за ціною 3550 грн/МВт-год на ринку двосторонніх договорів (РДД) ніхто не купував", - зазначили у "Центренерго".
Водночас там уточнили, що, враховуючи чинний прайс-кеп на ринку "на добу вперед" (РСВ), середньозважена ціна на цьому сегменті не може бути вищою за 3,33 тис. грн/МВт-год, що безпосередньо відбивається на продажах на РДД.
Щодо ймовірності роботи на газі, у "Центренерго" зазначили, що "на сьогодні це питання не актуальне, оскільки занадто велика собівартість".
"Постачання імпортного вугілля йдуть згідно з графіками", – зазначили у дирекції.
Водночас, за її інформацією, 1 листопада "Центренерго" отримало листи від держшахт із пропозицією підняття ціни до імпортного паритету.
Як повідомлялося, на поточному тижні ПАТ "Центренерго" та АТ "ДТЕК Дніпроенерго" продовжили маркетингову тактику різкого завищення стартових цін на електроенергію на аукціонах за двосторонніми договорами (ДД) на Українській енергетичній біржі, розпочату минулого тижня компаніями ДТЕК.
Як свідчать аукціонні бюлетені на сайті УЕБ, пропозиція "ДТЕК Дніпроенерго" становила 9 770 грн/МВт-год.
ПАТ "Центренерго" у період з 9 по 12 листопада щодня виставлятиме на аукціони е/е базового навантаження з різними обсягами та періодами поставок за ціною 9 160 грн/МВт-год.
Минулого тижня пропозиції компаній групи ДТЕК становили 8745 грн/МВт-год та 8755 грн/МВт-год.
На прес-конференції у вівторок, 9 листопада гендиректор ДПЕК Максим Тимченко заявив, що компанія готова купувати вугілля держшахт по 3500 грн/тонна замість 2150 грн/тонна, за якою це вугілля продається зараз.
Він назвав це фактично прихованою дотацією ПАТ "Центренерго" – основного споживача видобутого держшахтами вугілля.
пс Ахметов недоволен отношением к его топ менагерам со строны ОП и начал активно "шатать лодку" Зеленского (возможностей достаточно), если у Зе-команды сдадут нервы (вернее кишка тонка), то через месяц они сдадутся и компания на каналах Ахметова с критикой Зе-команды поутихнет. За этот месяц нестабильности могут курс качнуть
НБУ повідомив, що з початку IV кварталу припиняє проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу.
Нацбанк констатує, що згортає антикризові монетарні заходи "з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції" (цитата).
Національний банк підкреслює, що це рішення узгоджується з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу.
"Згортання антикризових монетарних заходів відповідає напряму монетарної політики Національного банку, спрямованої на стримування інфляції. Водночас це рішення не матиме негативного впливу на банківську систему з огляду на збереження високого профіциту ліквідності", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.
Останній тендер із довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки – 29 вересня.
Крім того, Національний банк продовжив нормалізацію операційного дизайну монетарної політики з метою підвищення ефективності монетарної трансмісії. Так, з 1 жовтня 2021 року строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах скорочено з 90 до 30 днів.