Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:33

Прораб написав: "Укренерго" за три квартали звітує про збиток 2,74 млрд грн (за цей же період минулого року був збиток 28,55 млрд грн).

https://finbalance.com.ua/news/ukrenerho-zvitu-pro-zbitok-274-mlrd-hrn-za-tri-kvartali



"Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" зробило запит на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини. "Укренерго" за три квартали звітує про збиток 2,74 млрд грн (за цей же період минулого року був збиток 28,55 млрд грн)."Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" зробило запит на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

При цьому в дирекції зазначили, що розрахунок ціни 9160 грн/МВт-год виходить із роботи ТЕС "Центренерго" в рівномірному базовому навантаженні без щоденних відключень енергоблоків на газі за ціною близько 27 тис. грн/тис. куб. м без ПДВ."Якщо брати газ по 25 тис. грн/тис. куб. м без ПДВ, то вийдемо на показник собівартості 8,8 тис. грн/МВт-год", - сказали в дирекції "Центренерго"."Звичайно, сьогодні ринок за такою ціною психологічно поки що не готовий купувати електроенергію, але ми й не розраховували. Хотіли привернути увагу.Водночас там уточнили, що, враховуючи чинний прайс-кеп на ринку "на добу вперед" (РСВ), середньозважена ціна на цьому сегменті не може бути вищою за 3,33 тис. грн/МВт-год, що безпосередньо відбивається на продажах на РДД.Щодо ймовірності роботи на газі, у "Центренерго" зазначили, що "на сьогодні це питання не актуальне, оскільки занадто велика собівартість"."Постачання імпортного вугілля йдуть згідно з графіками", – зазначили у дирекції.Водночас, за її інформацією, 1 листопада "Центренерго" отримало листи від держшахт із пропозицією підняття ціни до імпортного паритету.Як повідомлялося, на поточному тижні ПАТ "Центренерго" та АТ "ДТЕК Дніпроенерго" продовжили маркетингову тактику різкого завищення стартових цін на електроенергію на аукціонах за двосторонніми договорами (ДД) на Українській енергетичній біржі, розпочату минулого тижня компаніями ДТЕК.Як свідчать аукціонні бюлетені на сайті УЕБ, пропозиція "ДТЕК Дніпроенерго" становила 9 770 грн/МВт-год.ПАТ "Центренерго" у період з 9 по 12 листопада щодня виставлятиме на аукціони е/е базового навантаження з різними обсягами та періодами поставок за ціною 9 160 грн/МВт-год.На прес-конференції у вівторок, 9 листопада гендиректор ДПЕК Максим Тимченко заявив, що компанія готова купувати вугілля держшахт по 3500 грн/тонна замість 2150 грн/тонна, за якою це вугілля продається зараз.Він назвав це фактично прихованою дотацією ПАТ "Центренерго" – основного споживача видобутого держшахтами вугілля.пс Ахметов недоволен отношением к его топ менагерам со строны ОП и начал активно "шатать лодку" Зеленского (возможностей достаточно), если у Зе-команды сдадут нервы (вернее кишка тонка), то через месяц они сдадутся и компания на каналах Ахметова с критикой Зе-команды поутихнет. За этот месяц нестабильности могут курс качнуть