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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8478847984808481

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:52

Запашної ранкової кави, колеги!

банк Львів покращує вчорашній результат по Євро
онлайн продаж 29.87
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:59

  greenozon написав:Запашної ранкової кави, колеги! банк Львів покращує вчорашній результат по Євро онлайн продаж 29.87

Както слабовато после полтора миллиарда проданной валюты ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:03

А вот по 23.00 за евро было бы неплохо...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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