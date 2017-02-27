Запашної ранкової кави, колеги!
банк Львів покращує вчорашній результат по Євро
онлайн продаж 29.87
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:52
Запашної ранкової кави, колеги!
банк Львів покращує вчорашній результат по Євро
онлайн продаж 29.87
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:59
Както слабовато после полтора миллиарда проданной валюты ...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:03
А вот по 23.00 за евро было бы неплохо...
*Відправлено з Чату
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