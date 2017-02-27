Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:31

centurionus написав: Shaman написав: экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов

экспорт 2020 - 45 ярдов долларов экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларовэкспорт 2020 - 45 ярдов долларов

Варто зважати на викривлення реальних цифр фіктивним експортом під відшкодування ПДВ (популярний "схематоз" на той час). Варто зважати на викривлення реальних цифр фіктивним експортом під відшкодування ПДВ (популярний "схематоз" на той час).

Усім добрий ранок.Тоді виникає логічне питання щодо адекватності сьогоднішнього курса?10 років назад не було більше 200 000 офіційних програмістів.На заробітках за кордоном постійно перебувало максимум 3 мільйони громадян, а не більше 6-ти як зараз.Експорт майже такий самий як був при курсі вісім.Чому НБУ викупив вже 2.5 ярди долларів за рік, а не дав ринку трохи подихати і самостійно встановити точку рівноваги?Скажімо знову помацати курс 23?А я впевнений, що без емісії гривні на більш як 80 ярдів гривень можливо було б краще потім, бо це злочин друкувати пусту гривню тільки би курс радував овенів і олігархів, одні напакувалися по 28, а другі тільки і паратизують на експорті сировини.Рокетчики дійсно смішно виглядають коли натягують на наш курсовий тероризм досвід економічних калік, які загралися і терплять фіаско?В нас є можливість їхати зі швидкістю хоча б 100 км. за годину на 6-й швидкості, а ми душимо сферу послуг низькими доходами більшості пересічних, заставляємо шукати щастя за кордоном дуже багатьох людей і ламаємо сім'ї, ми дійшли до того, що комунальні послуги і їжа складає 80% і більше в видатках домохозяйств, чи це не концтабір 21-го віку, коли толком немає в людей грошей ні на що, крім базових потреб? А зараз ще ситуація погіршилась із-за ковіда, чи буде влада думати як подолати інфляцію і підняти реальні доходи?Данілішин постійно хвалиться, що населення постійно більше продає валюти ніж купує і по паперам населення нічого не заощаджує, а витрачає іноді більше ніж 100% від отриманних доходів?Мовляв вже і депозити перестали зростати, де брати інвестиційний ресурс для економіки?Ми всі заслуговуємо на курс 20 і нижче, просто треба дати курсу подихати і припинити його штучно стримувати!