Запашної ранкової кави, колеги!
банк Львів покращує вчорашній результат по Євро
онлайн продаж 29.87
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:52
Запашної ранкової кави, колеги!
банк Львів покращує вчорашній результат по Євро
онлайн продаж 29.87
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:59
Както слабовато после полтора миллиарда проданной валюты ...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:03
А вот по 23.00 за евро было бы неплохо...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:48
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:56
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:00
у нас зато "зерно", "чугуній", "олія", "заробітчане", "газ дорогий тому не купуєм", "ковід-карантин" ... укрепляж
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:31
Усім добрий ранок.
Тоді виникає логічне питання щодо адекватності сьогоднішнього курса?
10 років назад не було більше 200 000 офіційних програмістів.
На заробітках за кордоном постійно перебувало максимум 3 мільйони громадян, а не більше 6-ти як зараз.
Експорт майже такий самий як був при курсі вісім.
Чому НБУ викупив вже 2.5 ярди долларів за рік, а не дав ринку трохи подихати і самостійно встановити точку рівноваги?
Скажімо знову помацати курс 23?
А я впевнений, що без емісії гривні на більш як 80 ярдів гривень можливо було б краще потім, бо це злочин друкувати пусту гривню тільки би курс радував овенів і олігархів, одні напакувалися по 28, а другі тільки і паратизують на експорті сировини.
Рокетчики дійсно смішно виглядають коли натягують на наш курсовий тероризм досвід економічних калік, які загралися і терплять фіаско?
В нас є можливість їхати зі швидкістю хоча б 100 км. за годину на 6-й швидкості, а ми душимо сферу послуг низькими доходами більшості пересічних, заставляємо шукати щастя за кордоном дуже багатьох людей і ламаємо сім'ї, ми дійшли до того, що комунальні послуги і їжа складає 80% і більше в видатках домохозяйств, чи це не концтабір 21-го віку, коли толком немає в людей грошей ні на що, крім базових потреб? А зараз ще ситуація погіршилась із-за ковіда, чи буде влада думати як подолати інфляцію і підняти реальні доходи?
Данілішин постійно хвалиться, що населення постійно більше продає валюти ніж купує і по паперам населення нічого не заощаджує, а витрачає іноді більше ніж 100% від отриманних доходів?
Мовляв вже і депозити перестали зростати, де брати інвестиційний ресурс для економіки?
Ми всі заслуговуємо на курс 20 і нижче, просто треба дати курсу подихати і припинити його штучно стримувати!
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:51
Инфляция стала главной темой оппозиционной политической риторики против администрации Байдена. Возможны резкие контрмеры, необязательно монетарные - американцы могут эффективно бороться с ценами на сырье, расконсервируя национальные резервы
Why inflation is a political nightmare for Biden
PS: относительно Турции - sequence, flyman, не забывайте еще, что мы в преддверии подписания соглашения о зоне свободной торговли, и у украинского производителя нет никаких шансов против турецкого в условиях гигантских различий в денежно-кредитных политиках. В Турции стоимость денег отрицательная - центральный банк кредитует реальный сектор под ставки ниже инфляции. У нас же даже Минфин платит премию 2-3 п.п. к инфляции, реальный сектор - 5-10 п.п., а с учетом ревальвации - еще и курсовые расходы
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:53
somilitark
О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки.
Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:01
к сожалению, вынужден констатировать, что у нас с Турцией несколько разные товары. Точнее, нам туда особо нечего продавать, может немного пшеницы, металлолома, двигатели к танкам и байрактарам. А Турция поставляет фрукты и промтовары среднего качества, где они просто конкурируют с Китаем.
Для торгового баланса страны разницы не вижу.
Хотя, это может стать проблемой для тепличных хозяйств, которые и так пребывают в анабиозе из-за цены на газ
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