RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8479848084818482>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:52

Запашної ранкової кави, колеги!

банк Львів покращує вчорашній результат по Євро
онлайн продаж 29.87
greenozon
 
Повідомлень: 12033
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:59

  greenozon написав:Запашної ранкової кави, колеги! банк Львів покращує вчорашній результат по Євро онлайн продаж 29.87

Както слабовато после полтора миллиарда проданной валюты ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:03

А вот по 23.00 за евро было бы неплохо...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:48

  Shaman написав:экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов
экспорт 2020 - 45 ярдов долларов

Варто зважати на викривлення реальних цифр фіктивним експортом під відшкодування ПДВ (популярний "схематоз" на той час).
centurionus
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 07.10.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:56

  flyman написав:..
це ж експонента!

экспонента экспонентой, а турецкие товары стали куда более привлекательны на экспорт. Вкупе с проблемами в Китае с электричеством и контейнерами, по некоторым позициям Турция стала весьма конкурентной, и мы воспользовались. Насколько знаю, не только мы
sequence
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 1537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:00

  sequence написав:
  flyman написав:..
це ж експонента!

экспонента экспонентой, а турецкие товары стали куда более привлекательны на экспорт. Вкупе с проблемами в Китае с электричеством и контейнерами, по некоторым позициям Турция стала весьма конкурентной, и мы воспользовались. Насколько знаю, не только мы

у нас зато "зерно", "чугуній", "олія", "заробітчане", "газ дорогий тому не купуєм", "ковід-карантин" ... укрепляж
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26591
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:31

  centurionus написав:
  Shaman написав:экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов
экспорт 2020 - 45 ярдов долларов

Варто зважати на викривлення реальних цифр фіктивним експортом під відшкодування ПДВ (популярний "схематоз" на той час).

Усім добрий ранок.
Тоді виникає логічне питання щодо адекватності сьогоднішнього курса?
10 років назад не було більше 200 000 офіційних програмістів.
На заробітках за кордоном постійно перебувало максимум 3 мільйони громадян, а не більше 6-ти як зараз.
Експорт майже такий самий як був при курсі вісім.
Чому НБУ викупив вже 2.5 ярди долларів за рік, а не дав ринку трохи подихати і самостійно встановити точку рівноваги?
Скажімо знову помацати курс 23?
А я впевнений, що без емісії гривні на більш як 80 ярдів гривень можливо було б краще потім, бо це злочин друкувати пусту гривню тільки би курс радував овенів і олігархів, одні напакувалися по 28, а другі тільки і паратизують на експорті сировини.
Рокетчики дійсно смішно виглядають коли натягують на наш курсовий тероризм досвід економічних калік, які загралися і терплять фіаско?
В нас є можливість їхати зі швидкістю хоча б 100 км. за годину на 6-й швидкості, а ми душимо сферу послуг низькими доходами більшості пересічних, заставляємо шукати щастя за кордоном дуже багатьох людей і ламаємо сім'ї, ми дійшли до того, що комунальні послуги і їжа складає 80% і більше в видатках домохозяйств, чи це не концтабір 21-го віку, коли толком немає в людей грошей ні на що, крім базових потреб? А зараз ще ситуація погіршилась із-за ковіда, чи буде влада думати як подолати інфляцію і підняти реальні доходи?
Данілішин постійно хвалиться, що населення постійно більше продає валюти ніж купує і по паперам населення нічого не заощаджує, а витрачає іноді більше ніж 100% від отриманних доходів?
Мовляв вже і депозити перестали зростати, де брати інвестиційний ресурс для економіки?
Ми всі заслуговуємо на курс 20 і нижче, просто треба дати курсу подихати і припинити його штучно стримувати!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12032
З нами з: 30.12.09
Подякував: 439 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:51

Инфляция стала главной темой оппозиционной политической риторики против администрации Байдена. Возможны резкие контрмеры, необязательно монетарные - американцы могут эффективно бороться с ценами на сырье, расконсервируя национальные резервы

Why inflation is a political nightmare for Biden
https://edition.cnn.com/2021/11/11/poli ... index.html

PS: относительно Турции - sequence, flyman, не забывайте еще, что мы в преддверии подписания соглашения о зоне свободной торговли, и у украинского производителя нет никаких шансов против турецкого в условиях гигантских различий в денежно-кредитных политиках. В Турции стоимость денег отрицательная - центральный банк кредитует реальный сектор под ставки ниже инфляции. У нас же даже Минфин платит премию 2-3 п.п. к инфляции, реальный сектор - 5-10 п.п., а с учетом ревальвации - еще и курсовые расходы
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11599
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2718 раз.
Подякували: 5974 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:53

somilitark

О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки.
Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...
Bobua
 
Повідомлень: 739
З нами з: 24.08.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:01

  zРадио написав:..
PS: относительно Турции - sequence, flyman, не забывайте еще, что мы в преддверии подписания соглашения о зоне свободной торговли, и у украинского производителя нет никаких шансов против турецкого в условиях гигантских различий в денежно-кредитных политиках...

к сожалению, вынужден констатировать, что у нас с Турцией несколько разные товары. Точнее, нам туда особо нечего продавать, может немного пшеницы, металлолома, двигатели к танкам и байрактарам. А Турция поставляет фрукты и промтовары среднего качества, где они просто конкурируют с Китаем.
Для торгового баланса страны разницы не вижу.
Хотя, это может стать проблемой для тепличных хозяйств, которые и так пребывают в анабиозе из-за цены на газ
sequence
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 1537 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8479848084818482>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2858, 2859, 2860
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28592 13637914
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:21
elron
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12694723
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1233 3399460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 19:05
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.