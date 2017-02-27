О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки. Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...
Ви не знаєте азів макроекономіки, ми не можемо все виробляти, поміняємо кукурузу і метал на справжній дотаційний Європою сир, а на нашу пальмово-рослинну суміш не дивлюсь років 20. Думаю вона не скільки не коштує, бо то разводняк, а не твердий сир. Ви такі добрі, що хочете страждати за коломойського, щоб він більше отримав за руду в гривнях і меньше сплачував кріпакам в долларах? Дійсно логіка рабів, так краще бо пропаганда сказала, що так в концтаборі буде порядок і красота. Клас, тим паче вам нічого боятися, ви ж харчуєтесь дарами лісів і гір, ви ж самі сказали що не помічаєте зростання цін, в вас особиста дефляція і зменьшення видатковоі частини сімейного бюджета. По курсу, якісь рухи в гору на 2 копійкі, знущаються не тільки з рокетчиків, а і з оптимистів, бо курс дуже високий, спасають овенів як можуть цим космос курсом.
О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки. Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...
Польские давно вытесняют украинские и по цене, и по качеству, если не брать их в сетевых супермаркетах(самое дешевое фуфло и при этом с лошадиной накруткой) На низком старте сейчас уже французские сыры. Внимательно следим за безумным укрепляжем самой красивой и за потыхесеньку дешевеющим евро.
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться