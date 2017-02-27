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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8479848084818482

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:03

  Bobua написав:somilitark

О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки.
Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...

Ви не знаєте азів макроекономіки, ми не можемо все виробляти, поміняємо кукурузу і метал на справжній дотаційний Європою сир, а на нашу пальмово-рослинну суміш не дивлюсь років 20. Думаю вона не скільки не коштує, бо то разводняк, а не твердий сир.
Ви такі добрі, що хочете страждати за коломойського, щоб він більше отримав за руду в гривнях і меньше сплачував кріпакам в долларах?
Дійсно логіка рабів, так краще бо пропаганда сказала, що так в концтаборі буде порядок і красота.
Клас, тим паче вам нічого боятися, ви ж харчуєтесь дарами лісів і гір, ви ж самі сказали що не помічаєте зростання цін, в вас особиста дефляція і зменьшення видатковоі частини сімейного бюджета.
По курсу, якісь рухи в гору на 2 копійкі, знущаються не тільки з рокетчиків, а і з оптимистів, бо курс дуже високий, спасають овенів як можуть цим космос курсом.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:04

  Bobua написав:somilitark

О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки.
Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...

Польские давно вытесняют украинские и по цене, и по качеству, если не брать их в сетевых супермаркетах(самое дешевое фуфло и при этом с лошадиной накруткой)
На низком старте сейчас уже французские сыры.
Внимательно следим за безумным укрепляжем самой красивой и за потыхесеньку дешевеющим евро.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:05

  zРадио написав:
  akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином


Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать

  BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?


Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже

  Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году


Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться :)

А как они узнают, что пора? :)
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