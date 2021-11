Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:25

sequence написав: к сожалению, вынужден констатировать, что у нас с Турцией несколько разные товары к сожалению, вынужден констатировать, что у нас с Турцией несколько разные товары

sequence написав: А Турция поставляет фрукты и промтовары среднего качества, где они просто конкурируют с Китаем. Для торгового баланса страны разницы не вижу А Турция поставляет фрукты и промтовары среднего качества, где они просто конкурируют с Китаем. Для торгового баланса страны разницы не вижу

Разные - некорректное определение. У турок потребительский ассортимент сильно длиннее. Несопоставимые - так бы я выразилсяСмотреть правильно не на то, что поставляют в условиях защищенного рынка, а на то, в чем их экспертиза против нашей.Вот турецкий экспорт за 2020-й. Какие фрукты? Посмотрите все, что выше нихVehicles: US$22.1 billion (13% of total exports)Machinery including computers: $16.8 billion (9.9%)Electrical machinery, equipment: $9.3 billion (5.5%)Iron, steel: $8.8 billion (5.2%)Knit or crochet clothing, accessories: $8.4 billion (4.9%)Plastics, plastic articles: $7 billion (4.1%)Gems, precious metals: $6.7 billion (3.9%)Clothing, accessories (not knit or crochet): $6.6 billion (3.9%)Articles of iron or steel: $6.4 billion (3.8%)Fruits, nuts: $4.8 billion (2.9%)