Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

12.11.2021.............26,0987

Гривна укрепилась на треть копейки.



МКГ*............7.4694............7.4789...........+0.13%

Продолжаем бить рекорды.



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, откатились обратно и очень медленно выросли на 1.5 копейки. После 11-30 уравновесились. НБУ свою плановую пятерку сегодня аккуратно выкупил, но далось это не легко и заняло около получаса. К 12 откатились на полкопейки.

В мире доллар вчера вечером снова стал активно расти, обновил новые максимумы, после чего с середины ночи немного откатился. Сейчас совершает очень размашистые колебания на уровне выше вчерашнего и без явно видимого направления.

Справочный курс встретили котировками 26.1000 - 26.1200, что на копейку выше открытия.

Ход торгов выглядит как классический боковик, но в глубине души это укрепление вместе с долларом.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Сокращение объема суточных сертификатов и небольшие расходы казначейства были частично компенсированы обналичкой.



В среду объем МБ вырос с 590.9 до рекордных с 14 года 1459.9 млн. Чистый спрос составил более 700 млн, что тоже весьма немало. Клиентские обороты также выросли, особенно значительно выросло предложение, которое превысило спрос почти в 3 раза. Понятно, что такой перекос рынок сам выправить не мог, но порядка 150 млн. банки взяли на себя.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.