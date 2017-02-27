О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки. Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...
Ви не знаєте азів макроекономіки, ми не можемо все виробляти, поміняємо кукурузу і метал на справжній дотаційний Європою сир, а на нашу пальмово-рослинну суміш не дивлюсь років 20. Думаю вона не скільки не коштує, бо то разводняк, а не твердий сир. Ви такі добрі, що хочете страждати за коломойського, щоб він більше отримав за руду в гривнях і меньше сплачував кріпакам в долларах? Дійсно логіка рабів, так краще бо пропаганда сказала, що так в концтаборі буде порядок і красота. Клас, тим паче вам нічого боятися, ви ж харчуєтесь дарами лісів і гір, ви ж самі сказали що не помічаєте зростання цін, в вас особиста дефляція і зменьшення видатковоі частини сімейного бюджета. По курсу, якісь рухи в гору на 2 копійкі, знущаються не тільки з рокетчиків, а і з оптимистів, бо курс дуже високий, спасають овенів як можуть цим космос курсом.
О так... Курс нижче 20 -- то буде справжнє здихання для укр.економіки. Польські сири нетерпляче завмерли в очікуванні...
Польские давно вытесняют украинские и по цене, и по качеству, если не брать их в сетевых супермаркетах(самое дешевое фуфло и при этом с лошадиной накруткой) На низком старте сейчас уже французские сыры. Внимательно следим за безумным укрепляжем самой красивой и за потыхесеньку дешевеющим евро.
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, откатились обратно и очень медленно выросли на 1.5 копейки. После 11-30 уравновесились. НБУ свою плановую пятерку сегодня аккуратно выкупил, но далось это не легко и заняло около получаса. К 12 откатились на полкопейки. В мире доллар вчера вечером снова стал активно расти, обновил новые максимумы, после чего с середины ночи немного откатился. Сейчас совершает очень размашистые колебания на уровне выше вчерашнего и без явно видимого направления. Справочный курс встретили котировками 26.1000 - 26.1200, что на копейку выше открытия. Ход торгов выглядит как классический боковик, но в глубине души это укрепление вместе с долларом.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Сокращение объема суточных сертификатов и небольшие расходы казначейства были частично компенсированы обналичкой.
В среду объем МБ вырос с 590.9 до рекордных с 14 года 1459.9 млн. Чистый спрос составил более 700 млн, что тоже весьма немало. Клиентские обороты также выросли, особенно значительно выросло предложение, которое превысило спрос почти в 3 раза. Понятно, что такой перекос рынок сам выправить не мог, но порядка 150 млн. банки взяли на себя.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
zРадио написав:.. Вот турецкий экспорт за 2020-й. Какие фрукты? Посмотрите все, что выше них Vehicles: US$22.1 billion (13% of total exports) Machinery including computers: $16.8 billion (9.9%) Electrical machinery, equipment: $9.3 billion (5.5%) Iron, steel: $8.8 billion (5.2%) Knit or crochet clothing, accessories: $8.4 billion (4.9%) Plastics, plastic articles: $7 billion (4.1%) Gems, precious metals: $6.7 billion (3.9%) Clothing, accessories (not knit or crochet): $6.6 billion (3.9%) Articles of iron or steel: $6.4 billion (3.8%) Fruits, nuts: $4.8 billion (2.9%)
Спасибо, лень было самому погуглить. Изначально речь шла о преимуществе девальвации лиры для стимулирования экспорта. Ну и, справедливости ради, если ту же статистику экспорта развернуть по странам, то в разрезе Украины все же фрукты/овощи будут иметь куда большую долю, бо тачки мы там не берем, да и станков оттуда мало. Но есть зато забытые мной ткани и нитки, (да и вообще шмотки) - это практически ассортимент Текстиль-Контакта. Мы в этом году взяли в Турции где-то на лям товаров не упомянутых выше в стате
zРадио написав:Смотреть правильно не на то, что поставляют в условиях защищенного рынка, а на то, в чем их экспертиза против нашей.
Вот турецкий экспорт за 2020-й. Какие фрукты? Посмотрите все, что выше них Vehicles: US$22.1 billion (13% of total exports) Machinery including computers: $16.8 billion (9.9%) Electrical machinery, equipment: $9.3 billion (5.5%) Iron, steel: $8.8 billion (5.2%) Knit or crochet clothing, accessories: $8.4 billion (4.9%) Plastics, plastic articles: $7 billion (4.1%) Gems, precious metals: $6.7 billion (3.9%) Clothing, accessories (not knit or crochet): $6.6 billion (3.9%) Articles of iron or steel: $6.4 billion (3.8%) Fruits, nuts: $4.8 billion (2.9%)
Не могли бы Вы прокомментировать почему тогда у них такой вектор курса нац. валюты - отличный от нашего ? Там ведь и товары с высокой добавочной стоимостью и зависимость от импорта ниже и туризм. Только ответ о ручном управлении курсом гривны не принимается. Неужели специально обесценивают ?
Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лис, 2021 13:02, всього редагувалось 4 разів.
Кабмин берет кредиты на 250 млн евро у Cargill для пополнения госбюджета
Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2021 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Кредиты привлекаются для выполнения закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", говорится в сообщении. Общая сумма кредитов – 250 млн евро.
На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,15% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 5,85% годовых со сроком погашения через пять лет.
Процентный доход уплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах.
Окончательное погашение кредитов производится через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств.
Погашение и обслуживание кредитов осуществляется из средств, предусмотренных законом в Государственном бюджете в Украине в соответствующий год.
С 2019 года Кабмин регулярно привлекает аналогичные кредиты у Cargill.
29 июля 2019 года Украина привлекла 250 млн евро от Cargill. В августе 2020 года Кабмин также взял аналогичный кредит у Cargill.
Интересно, частные займы государства - это вообще законно?