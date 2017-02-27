Игорь написав:Не могли бы Вы прокомментировать почему тогда у них такой вектор курса нац. валюты - отличный от нашего ? Там ведь и товары с высокой добавочной стоимостью и зависимость от импорта ниже и туризм. Только ответ о ручном управлении курсом гривны не принимается. Неужели специально обесценивают ?
Ручное управление - это явно не моя терминология. Никогда об этом не говорил. Говорил об отсутствии понимания, что курс - важная составляющая экономической политики. Т.е. скорее, наоборот, нынешняя практика формирования валютного курса на МБ является результатом недостатка вмешательства. Слишком много отдается на волю неуправляемых факторов, как то урожайность и мировые цены на коммодитис.
Что до Турции - там коктейль проактивных и реальных мер. Реально необходимая для развивающейся экономики экспансионистская политика центрального банка встречается с политической недальновидностью, вследствие которой из страны уходят международные финансовые институты и капитал
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться
vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...
Разумков новый президент?
красивый, честный? умнее бобочки?
страна не потянет еще одного шоумена (если только Ахмет ему менагеров из СКМ не приставит)