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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8481848284838484>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:07

  Игорь написав:Не могли бы Вы прокомментировать почему тогда у них такой вектор курса нац. валюты - отличный от нашего ? Там ведь и товары с высокой добавочной стоимостью и зависимость от импорта ниже и туризм. Только ответ о ручном управлении курсом гривны не принимается. Неужели специально обесценивают ?


Ручное управление - это явно не моя терминология. Никогда об этом не говорил. Говорил об отсутствии понимания, что курс - важная составляющая экономической политики. Т.е. скорее, наоборот, нынешняя практика формирования валютного курса на МБ является результатом недостатка вмешательства. Слишком много отдается на волю неуправляемых факторов, как то урожайность и мировые цены на коммодитис.

Что до Турции - там коктейль проактивных и реальных мер. Реально необходимая для развивающейся экономики экспансионистская политика центрального банка встречается с политической недальновидностью, вследствие которой из страны уходят международные финансовые институты и капитал
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:09

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:16

  reef написав:
  zРадио написав:
  akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином


Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать

  BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?


Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже

  Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году


Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться :)

А как они узнают, что пора? :)

им слышится стук копыт - тревожит их сон (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:21

  vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...



Разумков новый президент?

красивый, честный? умнее бобочки?

страна не потянет еще одного шоумена (если только Ахмет ему менагеров из СКМ не приставит)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:56

От шо воно показує?

Впервые на моей памяти Инвестинг свихнулся и показывает через секунду то 26.16, то 26.0950.
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kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:10

  kluychkooleg написав:Впервые на моей памяти Инвестинг свихнулся и показывает через секунду то 26.16, то 26.0950.

Там такое часто бывает, ничего удивительного нет. Лучше смотрите на Укрдилинг слева внизу в этой теме.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:12

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...



Разумков новый президент?

красивый, честный? умнее бобочки?

страна не потянет еще одного шоумена (если только Ахмет ему менагеров из СКМ не приставит)

А я скажу звідки "інсайд" :mrgreen: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/11/11/7313562/
:mrgreen:
НБУ курс на продажах Укренерго нижче 26,05 не пустив. А сьогодні альтернативні енергетики вже вийшли на МБ за валютою. Думаю регулятор вирішив, що попит задовільнять продажі валюти під податки. Побачимо... Поки грн слабшає
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:43

26.20, интересно, надолго кота хватит?
И выйдет ли НБУ гасить сегодня?
Ощущение, что НБУ уже вышел с продажей по 26.20.
Хорошо быть НБУ, с утра купил по 26.08, к вечеру продал по 26.20.
Профит.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:09

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Вот турецкий экспорт за 2020-й. Какие фрукты?

... бо тачки мы там не берем

Тойоты, в наших автосалонах - в основном оттуда. И не только Тойоты...
Насколько я знаю...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:16

  kluychkooleg написав:26.20, интересно, надолго кота хватит?
И выйдет ли НБУ гасить сегодня?
Ощущение, что НБУ уже вышел с продажей по 26.20.
Хорошо быть НБУ, с утра купил по 26.08, к вечеру продал по 26.20.
Профит.

Нет, Нацбанк сегодня выходил только раз, с бидом на 26,08. Купил кстати пятерку всего.
Не продавал. Там желающих продать по такой цене, кроме Нацбанка, хватает. Поэтому сегодня сильно не вырастет.
Искатель
 
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