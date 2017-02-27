Игорь написав:Не могли бы Вы прокомментировать почему тогда у них такой вектор курса нац. валюты - отличный от нашего ? Там ведь и товары с высокой добавочной стоимостью и зависимость от импорта ниже и туризм. Только ответ о ручном управлении курсом гривны не принимается. Неужели специально обесценивают ?
Ручное управление - это явно не моя терминология. Никогда об этом не говорил. Говорил об отсутствии понимания, что курс - важная составляющая экономической политики. Т.е. скорее, наоборот, нынешняя практика формирования валютного курса на МБ является результатом недостатка вмешательства. Слишком много отдается на волю неуправляемых факторов, как то урожайность и мировые цены на коммодитис.
Что до Турции - там коктейль проактивных и реальных мер. Реально необходимая для развивающейся экономики экспансионистская политика центрального банка встречается с политической недальновидностью, вследствие которой из страны уходят международные финансовые институты и капитал
akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що 1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином
Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать
BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже
Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году
Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться
vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...
Разумков новый президент?
красивый, честный? умнее бобочки?
страна не потянет еще одного шоумена (если только Ахмет ему менагеров из СКМ не приставит)
vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...
Разумков новый президент?
красивый, честный? умнее бобочки?
страна не потянет еще одного шоумена (если только Ахмет ему менагеров из СКМ не приставит)
НБУ курс на продажах Укренерго нижче 26,05 не пустив. А сьогодні альтернативні енергетики вже вийшли на МБ за валютою. Думаю регулятор вирішив, що попит задовільнять продажі валюти під податки. Побачимо... Поки грн слабшає
kluychkooleg написав:26.20, интересно, надолго кота хватит? И выйдет ли НБУ гасить сегодня? Ощущение, что НБУ уже вышел с продажей по 26.20. Хорошо быть НБУ, с утра купил по 26.08, к вечеру продал по 26.20. Профит.
Нет, Нацбанк сегодня выходил только раз, с бидом на 26,08. Купил кстати пятерку всего. Не продавал. Там желающих продать по такой цене, кроме Нацбанка, хватает. Поэтому сегодня сильно не вырастет.