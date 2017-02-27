Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.............12.11.2021.........15.11.2021

дата розрахунку............11.11.2021..........12.11.2021

Євро...............................29,9144...............29,9007...-0.05%

Долар США....................26,1022...............26,1107...+0.03%

После полудня гривна потеряла более копейки.



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, откатились обратно и очень медленно выросли на 1.5 копейки. После 11-30 уравновесились. НБУ свою плановую пятерку сегодня аккуратно выкупил, но далось это не легко и заняло около получаса. К 12 откатились на полкопейки.

В мире доллар вчера вечером снова стал активно расти, обновил новые максимумы, после чего с середины ночи немного откатился. Сейчас совершает очень размашистые колебания на уровне выше вчерашнего и без явно видимого направления.

Справочный курс встретили котировками 26.1000 - 26.1200, что на копейку выше открытия.

Ход торгов выглядит как классический боковик, но в глубине души это укрепление вместе с долларом.

После 12 выросли на копейку и откатились на полкопейки. После этого вдруг набежали покупатели. Проигнорировав обед, что случается крайне редко, достаточно резво пошли в рост и почти за час прибавили 4.5 копейки. Сделав небольшую паузу около 14 часов, за следующие 1.5 часа выросли еще на 6 копеек. Все это происходило в условиях высоковатых для второй половины пятницы оборотах. Вряд ли в происходящем можно обвинить Рыжика. Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.

После полудня доллар демонстрирует легкую тенденцию к снижению, оставаясь на весьма высоком уровне.

Официальный курс встретили котировками 26.2100 - 26.2300. За день выросли на 12 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 28.1963 (+3) -208

2019 - 24.4619 (-5) +165



2018 - 27.9037 (+1)

2017 - 26.5167 (-4)