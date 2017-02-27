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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:29
менки 1-й столицы - 26.15 - 26.30, растянули спред в непонятках шо воно коіться
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:31
ну сейчас 26.23, норм за день
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:48
Тобто це ще гірше ніж просто надруковані гривні. Бо в обіг вони так само попадуть і будуть тиснути на інфляцію. Але при цьому ще й валютний борг отримуємо хоч і під "помірні" відсотки.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.11.2021.........15.11.2021
дата розрахунку............11.11.2021..........12.11.2021
Євро...............................29,9144...............29,9007...-0.05%
Долар США....................26,1022...............26,1107...+0.03%
После полудня гривна потеряла более копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, откатились обратно и очень медленно выросли на 1.5 копейки. После 11-30 уравновесились. НБУ свою плановую пятерку сегодня аккуратно выкупил, но далось это не легко и заняло около получаса. К 12 откатились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером снова стал активно расти, обновил новые максимумы, после чего с середины ночи немного откатился. Сейчас совершает очень размашистые колебания на уровне выше вчерашнего и без явно видимого направления.
Справочный курс встретили котировками 26.1000 - 26.1200, что на копейку выше открытия.
Ход торгов выглядит как классический боковик, но в глубине души это укрепление вместе с долларом.
После 12 выросли на копейку и откатились на полкопейки. После этого вдруг набежали покупатели. Проигнорировав обед, что случается крайне редко, достаточно резво пошли в рост и почти за час прибавили 4.5 копейки. Сделав небольшую паузу около 14 часов, за следующие 1.5 часа выросли еще на 6 копеек. Все это происходило в условиях высоковатых для второй половины пятницы оборотах. Вряд ли в происходящем можно обвинить Рыжика. Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.
После полудня доллар демонстрирует легкую тенденцию к снижению, оставаясь на весьма высоком уровне.
Официальный курс встретили котировками 26.2100 - 26.2300. За день выросли на 12 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.1963 (+3) -208
2019 - 24.4619 (-5) +165
2018 - 27.9037 (+1)
2017 - 26.5167 (-4)
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:00
націоналізація збитків рудого, це така "боротьба з олігархами"
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уверен, что купил)))
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:15
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:20
Ерунда это, ИМХО. Во-первых, есть гораздо более эффективные методы давления на Рината - АМКУ, НКРЭКУ. Во-вторых, у Рината диверсифицированный с точки зрения валютной выручки бизнес - ДТЭК работает на внутреннем рынке за гривну, и по масштабам сопоставим с Метинвестом, торгующим преимущественно за доллар. В третьих, использовать таким образом Нацбанк не позволили бы внешние партнеры - был бы по крайней мере шум
В оборот не попадут - фактически, эти деньги отойдут напрямую собственникам крупных объектов ВИЭ, а это либо нерезиденты, либо олигархи, работающие через оффшоры. Отказаться от обязательств по зеленому тарифу государство не может - слишком "качественно" они были прописаны. Отец-основатель схемы - еще Клюев (какой-то из братьев, не помню имени). В этом смысле решение вынужденное. Но я согласен с вами, что лучше бы эти деньги заняли на внутреннем рынке, чем на внешнем. Внешний долг, по моему скромному убеждению, может увеличиваться только ради инвестиционных целей, причем не всех, а тех, которые уменьшают импортозависимость - т.е. стимулируют собственное производство
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:30
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:40
somilitark
Добрый вечер , Владимир .
Межбанк 26.23-26.25
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее Благодарен .
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