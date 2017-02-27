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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8481848284838484

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:29

менки 1-й столицы - 26.15 - 26.30, растянули спред в непонятках шо воно коіться
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:31

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:26.20, интересно, надолго кота хватит?
И выйдет ли НБУ гасить сегодня?
Ощущение, что НБУ уже вышел с продажей по 26.20.
Хорошо быть НБУ, с утра купил по 26.08, к вечеру продал по 26.20.
Профит.

Нет, Нацбанк сегодня выходил только раз, с бидом на 26,08. Купил кстати пятерку всего.
Не продавал. Там желающих продать по такой цене, кроме Нацбанка, хватает. Поэтому сегодня сильно не вырастет.


ну сейчас 26.23, норм за день
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:48

  zРадио написав:
  akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином


Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать


Тобто це ще гірше ніж просто надруковані гривні. Бо в обіг вони так само попадуть і будуть тиснути на інфляцію. Але при цьому ще й валютний борг отримуємо хоч і під "помірні" відсотки.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.11.2021.........15.11.2021
дата розрахунку............11.11.2021..........12.11.2021
Євро...............................29,9144...............29,9007...-0.05%
Долар США....................26,1022...............26,1107...+0.03%
После полудня гривна потеряла более копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, откатились обратно и очень медленно выросли на 1.5 копейки. После 11-30 уравновесились. НБУ свою плановую пятерку сегодня аккуратно выкупил, но далось это не легко и заняло около получаса. К 12 откатились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером снова стал активно расти, обновил новые максимумы, после чего с середины ночи немного откатился. Сейчас совершает очень размашистые колебания на уровне выше вчерашнего и без явно видимого направления.
Справочный курс встретили котировками 26.1000 - 26.1200, что на копейку выше открытия.
Ход торгов выглядит как классический боковик, но в глубине души это укрепление вместе с долларом.
После 12 выросли на копейку и откатились на полкопейки. После этого вдруг набежали покупатели. Проигнорировав обед, что случается крайне редко, достаточно резво пошли в рост и почти за час прибавили 4.5 копейки. Сделав небольшую паузу около 14 часов, за следующие 1.5 часа выросли еще на 6 копеек. Все это происходило в условиях высоковатых для второй половины пятницы оборотах. Вряд ли в происходящем можно обвинить Рыжика. Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.
После полудня доллар демонстрирует легкую тенденцию к снижению, оставаясь на весьма высоком уровне.
Официальный курс встретили котировками 26.2100 - 26.2300. За день выросли на 12 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.1963 (+3) -208
2019 - 24.4619 (-5) +165

2018 - 27.9037 (+1)
2017 - 26.5167 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:00

  akido написав:
  zРадио написав:
  akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином


Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать


Тобто це ще гірше ніж просто надруковані гривні. Бо в обіг вони так само попадуть і будуть тиснути на інфляцію. Але при цьому ще й валютний борг отримуємо хоч і під "помірні" відсотки.

націоналізація збитків рудого, це така "боротьба з олігархами"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:ну сейчас 26.23, норм за день

Ракета ( бежи а то сейчас улетит )...

*Відправлено з Чату


Я уже давно никуда не бегу.
А покупать надо было по 26.1495 час назад.
А вот купил я или нет, не скажу.
Мучайтесь теперь.
Уверен, что купил)))
funky77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:15

  kluychkooleg написав:26.20, интересно, надолго кота хватит?

Схоже, руда тварина сьогодні перебуває в гарній формі та наважилася привітати "гривнепатріотів".
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:20

  vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26


Ерунда это, ИМХО. Во-первых, есть гораздо более эффективные методы давления на Рината - АМКУ, НКРЭКУ. Во-вторых, у Рината диверсифицированный с точки зрения валютной выручки бизнес - ДТЭК работает на внутреннем рынке за гривну, и по масштабам сопоставим с Метинвестом, торгующим преимущественно за доллар. В третьих, использовать таким образом Нацбанк не позволили бы внешние партнеры - был бы по крайней мере шум

  akido написав:Тобто це ще гірше ніж просто надруковані гривні. Бо в обіг вони так само попадуть і будуть тиснути на інфляцію. Але при цьому ще й валютний борг отримуємо хоч і під "помірні" відсотки.


В оборот не попадут - фактически, эти деньги отойдут напрямую собственникам крупных объектов ВИЭ, а это либо нерезиденты, либо олигархи, работающие через оффшоры. Отказаться от обязательств по зеленому тарифу государство не может - слишком "качественно" они были прописаны. Отец-основатель схемы - еще Клюев (какой-то из братьев, не помню имени). В этом смысле решение вынужденное. Но я согласен с вами, что лучше бы эти деньги заняли на внутреннем рынке, чем на внешнем. Внешний долг, по моему скромному убеждению, может увеличиваться только ради инвестиционных целей, причем не всех, а тех, которые уменьшают импортозависимость - т.е. стимулируют собственное производство
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:30

  centurionus написав:
  kluychkooleg написав:26.20, интересно, надолго кота хватит?

Схоже, руда тварина сьогодні перебуває в гарній формі та наважилася привітати "гривнепатріотів".
Зображення


Ця тварина вже до 26.28 дострибнула.
Менки в Харькове - 26.20 - 26.30.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:40

somilitark

Добрый вечер , Владимир .
Межбанк 26.23-26.25

Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее Благодарен .
Уточняю .

Хотелось бы знать , ложиться в кровать в трусах или без ...?
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