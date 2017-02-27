Але обов'язково в кедах...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:00
"прошу підтримати та проголосувати" / "прошу визначатись та голосувати" на протяжении 2 лет.
все, что нужно знать про принципиальность, идеалы данного кандидата и независимость от слуг народа, которые при его же участии и набирались в партию.
А пан Шмыгаль не из структур Ахмета?, вроде нормально - всех их устраивает Пока господа, держащие целые отрасли и контроль на гос-вом не поймут, что на них бОльшая часть ответственности, ничего не будет. А имя президента и кто как голосует на выборах - почти и не важно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 лис, 2021 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:00
За последние 2 недели количество ОВГЗ в обращении выросло на 10.952 млрд грн, из них:
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,2873
І де великий та жахливий згладжувач різких рухів?
Як історично склалося, він просто тримав курс у потрібному фарватері?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:29
Не волнуйтесь Вы так (кому я это пишу - психиатру! это он мне такое писать должен был), это обещанный "боковик по 26,10", это же очевидно -
А спать, безусловно, лучше без трусов, чтобы резинка не давила (не в курсе, на чем основан вопрос).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 12 лис, 2021 17:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:37
Пане Холява, це я писав в понелілок.
Ви задоволені?
Як Вам лягати я не скажу, якщо є сили і натхнення, то думаю можна лягати в скафандрі і буде результат, якщо немає сил і з ким, то це вже біда. Треба бігти до якогось колеги.
Гроші Укренерго трохи зламали картину, побачимо на скільки їх вистачить, Ви вже побачили рокету, ну хай буде так, за останній рік в рокетчиків стільки було радощів, що тут мене вже звинувачували, що я ледь до самогубства не довів особливо вразливих)))
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10
Я очень благодарен Вам за такой информативный и объемный ответ .
Пока еду поиграть в дыр-дыр с друзьями , потом парилка .))))
Буду думать почему я должен лечь в скафандре и будет результат ?
(и мне показался странным Ваш совет )
У меня пока нет галлюцинаций....... и ни какую рОкетУ я не увидел .
Я Вас ни в чем не обвинял !
Я спросил , что Вы думаете об этом .
Ответ меня немного напугал .
Почему мне нужно бежать к коллегам и к каким ?
Вы думаете что я склонен к суициду и импотенции ?
С момента моего первого сообщения доллар добавил по единичке на покупке и продаже .
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10
Вопрос основан на крестике. И легко меняющихся текстах сомика
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:12
Результаты интервенций
За прошедшую неделю 08-12.11.2021 НБУ выкупил на МБ $858.3 млн, из них:
- по единому курсу - 843.30;
- выбором лучшей цены - 15.
Ничего не продавал.
Это максимальный объем интервенций за неделю в этом году.
По дням:
- понедельник - 92.7;
- вторник - 5;
- среда - 755.6;
- четверг - 0;
- пятница - 5.
Данные из анализа ликвидности полностью совпали по сумме с отчетом об интервенциях.
С начала года чистая покупка составила $3355.1 млн.
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, v_brdios і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|