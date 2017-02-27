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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8482848384848485

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55

  холява написав:somilitark

Добрый вечер , Владимир .
Межбанк 26.23-26.25
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее Благодарен .
Уточняю .
Хотелось бы знать , ложиться в кровать в трусах или без ...?

Але обов'язково в кедах... :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:00

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Инсайд не скажу откуда, из за конфликте Зели и Рината нбу будет снижать курс ниже 26. До сих пор ни один президент не шел на открытый конфликт с Леонидычем, который создает новую политсилу (до этого была проиграшная ставка на О.ляшко) сейчас в лице Разумкова, планируется перекупать депутатов СН. То есть все серьезно и кстати неизвестно кто первый начал...



Разумков новый президент?

"прошу підтримати та проголосувати" / "прошу визначатись та голосувати" на протяжении 2 лет. :mrgreen:
все, что нужно знать про принципиальность, идеалы данного кандидата и независимость от слуг народа, которые при его же участии и набирались в партию.

страна не потянет еще одного шоумена (если только Ахмет ему менагеров из СКМ не приставит)


А пан Шмыгаль не из структур Ахмета?, вроде нормально - всех их устраивает :mrgreen: Пока господа, держащие целые отрасли и контроль на гос-вом не поймут, что на них бОльшая часть ответственности, ничего не будет. А имя президента и кто как голосует на выборах - почти и не важно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 лис, 2021 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:00

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За последние 2 недели количество ОВГЗ в обращении выросло на 10.952 млрд грн, из них:

  • портфель нерезидентов увеличился на 3.283 млрд грн;
  • портфель юрлиц увеличился на 1.984 млрд грн;
  • портфель банков увеличился на 4.774 млрд грн;
  • портфель физлиц увеличился на 0.912 млрд грн.
Тенденция пока положительная. Посмотрим, как пройдёт аукцион ОВГЗ в следующий вторник. Предварительно, какие бумаги, с какими периодами и в каком количестве будут на следующем аукционе я приводил вчера.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,2873
І де великий та жахливий згладжувач різких рухів?
Як історично склалося, він просто тримав курс у потрібному фарватері?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:29

  холява написав:somilitark

Добрый вечер , Владимир .
Межбанк 26.23-26.25

Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее Благодарен .
Уточняю .

Хотелось бы знать , ложиться в кровать в трусах или без ...?


Не волнуйтесь Вы так (кому я это пишу - психиатру! это он мне такое писать должен был), это обещанный "боковик по 26,10", это же очевидно -

Зображення

А спать, безусловно, лучше без трусов, чтобы резинка не давила (не в курсе, на чем основан вопрос).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 12 лис, 2021 17:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:37

  somilitark написав:А ось і довгоочікуваний відскок.
Дуже все швидко змінюється, штурм 26 не відбувся.
Вже по аскам 26.12.
Іде консолідація близько рівня 26.10.
Боковик на цьому тижні.
Так званий застій і перемир'я між биками і ведмедями.
Але суттєво вгору точно не підемо. Ну може 26.20 або 26.25 можемо побачити на цьому тижні.
Бо на носі 20-ті числа.

Пане Холява, це я писав в понелілок.
Ви задоволені?
Як Вам лягати я не скажу, якщо є сили і натхнення, то думаю можна лягати в скафандрі і буде результат, якщо немає сил і з ким, то це вже біда. Треба бігти до якогось колеги.
Гроші Укренерго трохи зламали картину, побачимо на скільки їх вистачить, Ви вже побачили рокету, ну хай буде так, за останній рік в рокетчиків стільки було радощів, що тут мене вже звинувачували, що я ледь до самогубства не довів особливо вразливих)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10

  somilitark написав:Пане Холява, це я писав в понелілок.
Ви задоволені?
Як Вам лягати я не скажу, якщо є сили і натхнення, то думаю можна лягати в скафандрі і буде результат, якщо немає сил і з ким, то це вже біда. Треба бігти до якогось колеги.
Гроші Укренерго трохи зламали картину, побачимо на скільки їх вистачить, Ви вже побачили рокету, ну хай буде так, за останній рік в рокетчиків стільки було радощів, що тут мене вже звинувачували, що я ледь до самогубства не довів особливо вразливих)))


Я очень благодарен Вам за такой информативный и объемный ответ .

Пока еду поиграть в дыр-дыр с друзьями , потом парилка .))))

Буду думать почему я должен лечь в скафандре и будет результат ?
(и мне показался странным Ваш совет )
У меня пока нет галлюцинаций....... и ни какую рОкетУ я не увидел .
Я Вас ни в чем не обвинял !
Я спросил , что Вы думаете об этом .

Ответ меня немного напугал .
Почему мне нужно бежать к коллегам и к каким ?
Вы думаете что я склонен к суициду и импотенции ?

С момента моего первого сообщения доллар добавил по единичке на покупке и продаже .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10

  kluychkooleg написав:Не волнуйтесь Вы так (кому я это пишу - психиатру! это он мне такое писать должден был), это обещанный "боковик по 26,10", это же очевидно - [@image@] А спать, безусловно, лучше без трусов, чтобы резинка не давила (не в курсе, на чем основан вопрос).

Вопрос основан на крестике. И легко меняющихся текстах сомика

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:12

Результаты интервенций

За прошедшую неделю 08-12.11.2021 НБУ выкупил на МБ $858.3 млн, из них:
- по единому курсу - 843.30;
- выбором лучшей цены - 15.
Ничего не продавал.
Это максимальный объем интервенций за неделю в этом году.

По дням:
- понедельник - 92.7;
- вторник - 5;
- среда - 755.6;
- четверг - 0;
- пятница - 5.
Данные из анализа ликвидности полностью совпали по сумме с отчетом об интервенциях.

С начала года чистая покупка составила $3355.1 млн.
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