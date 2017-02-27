Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10

somilitark написав: Пане Холява, це я писав в понелілок.

Ви задоволені?

Як Вам лягати я не скажу, якщо є сили і натхнення, то думаю можна лягати в скафандрі і буде результат, якщо немає сил і з ким, то це вже біда. Треба бігти до якогось колеги.

Гроші Укренерго трохи зламали картину, побачимо на скільки їх вистачить, Ви вже побачили рокету, ну хай буде так, за останній рік в рокетчиків стільки було радощів, що тут мене вже звинувачували, що я ледь до самогубства не довів особливо вразливих))) Пане Холява, це я писав в понелілок.Ви задоволені?Як Вам лягати я не скажу, якщо є сили і натхнення, то думаю можна лягати в скафандрі і буде результат, якщо немає сил і з ким, то це вже біда. Треба бігти до якогось колеги.Гроші Укренерго трохи зламали картину, побачимо на скільки їх вистачить, Ви вже побачили рокету, ну хай буде так, за останній рік в рокетчиків стільки було радощів, що тут мене вже звинувачували, що я ледь до самогубства не довів особливо вразливих)))

Я очень благодарен Вам за такой информативный и объемный ответ .Пока еду поиграть в дыр-дыр с друзьями , потом парилка .))))Буду думать почему я должен лечь в скафандре и будет результат ?(и мне показался странным Ваш совет )У меня пока нет галлюцинаций....... и ни какую рОкетУ я не увидел .Я Вас ни в чем не обвинял !Я спросил , что Вы думаете об этом .Ответ меня немного напугал .Почему мне нужно бежать к коллегам и к каким ?Вы думаете что я склонен к суициду и импотенции ?С момента моего первого сообщения доллар добавил по единичке на покупке и продаже .