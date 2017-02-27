Але обов'язково в кедах...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:55
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:00
"прошу підтримати та проголосувати" / "прошу визначатись та голосувати" на протяжении 2 лет.
все, что нужно знать про принципиальность, идеалы данного кандидата и независимость от слуг народа, которые при его же участии и набирались в партию.
А пан Шмыгаль не из структур Ахмета?, вроде нормально - всех их устраивает Пока господа, держащие целые отрасли и контроль на гос-вом не поймут, что на них бОльшая часть ответственности, ничего не будет. А имя президента и кто как голосует на выборах - почти и не важно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 лис, 2021 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:00
За последние 2 недели количество ОВГЗ в обращении выросло на 10.952 млрд грн, из них:
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,2873
І де великий та жахливий згладжувач різких рухів?
Як історично склалося, він просто не втримав курс у потрібному фарватері?
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 12 лис, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:29
Не волнуйтесь Вы так (кому я это пишу - психиатру! это он мне такое писать должен был), это обещанный "боковик по 26,10", это же очевидно -
А спать, безусловно, лучше без трусов, чтобы резинка не давила (не в курсе, на чем основан вопрос).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 12 лис, 2021 17:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:37
Пане Холява, це я писав в понелілок.
Ви задоволені?
Як Вам лягати я не скажу, якщо є сили і натхнення, то думаю можна лягати в скафандрі і буде результат, якщо немає сил і з ким, то це вже біда. Треба бігти до якогось колеги.
Гроші Укренерго трохи зламали картину, побачимо на скільки їх вистачить, Ви вже побачили рокету, ну хай буде так, за останній рік в рокетчиків стільки було радощів, що тут мене вже звинувачували, що я ледь до самогубства не довів особливо вразливих)))
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10
Я очень благодарен Вам за такой информативный и объемный ответ .
Пока еду поиграть в дыр-дыр с друзьями , потом парилка .))))
Буду думать почему я должен лечь в скафандре и будет результат ?
(и мне показался странным Ваш совет )
У меня пока нет галлюцинаций....... и ни какую рОкетУ я не увидел .
Я Вас ни в чем не обвинял !
Я спросил , что Вы думаете об этом .
Ответ меня немного напугал .
Почему мне нужно бежать к коллегам и к каким ?
Вы думаете что я склонен к суициду и импотенции ?
С момента моего первого сообщения доллар добавил по единичке на покупке и продаже .
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10
Вопрос основан на крестике. И легко меняющихся текстах сомика
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:12
Результаты интервенций
За прошедшую неделю 08-12.11.2021 НБУ выкупил на МБ $858.3 млн, из них:
- по единому курсу - 843.30;
- выбором лучшей цены - 15.
Ничего не продавал.
Это максимальный объем интервенций за неделю в этом году.
По дням:
- понедельник - 92.7;
- вторник - 5;
- среда - 755.6;
- четверг - 0;
- пятница - 5.
Данные из анализа ликвидности полностью совпали по сумме с отчетом об интервенциях.
С начала года чистая покупка составила $3355.1 млн.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:25
Межбанк: курс доллара неожиданно взлетел
Вот не может украинская действительность и ментальность жить без стрессов. И наш валютный межбанк в эту пятницу — лучшее тому подтверждение.
И хотя мы по дню фактически не вышли за прогнозный утренний коридор Минфина по доллару на торгах в пределах 26,00−26,25 гривен (по факту 26,24/26,26 на конец дня) и по евро 29,70−30,05 гривен (по факту 30,01/30,03 на момент закрытия) — нас это не радует.
Сами торги прошли в два этапа, о чем мы тоже предупреждали. На первом этапе, с утренних 26,09/26,11 гривен на небольших сделках курс подрос до 26,095/26,115 к 11 часам, а к 12:00 и до 26,10/26,12. Рынок был активен и торги проходили при небольших перекосах спроса и предложения, что не сильно отражалось на котировках. Нацбанк даже выходил на рынок и купил свои стандартные $ 5 млн по 26,08 гривен и потом ушел. К обеду котировки доросли до 26,105/26,125 гривен и первая, активная часть сессии почти завершилась.
На втором этапе активность стала быстро снижаться. Но потом после обеда спекулянты предприняли успешную попытку раскачать курс, выкупая все дешевые предложения и тем самым заставляя оставшихся на торгах игроков уже ставить котировки выше этого уровня.
В итоге, в 14:00 доллар вырос до 26,15/26,17 гривен, а к 15:00 его подтянули на единичных сделках до 26,19/26,21. Тут оживилась та часть продавцов, кто имел еще валюту к продаже по устраивающей цене. Но их было мало, а спекулянты быстро закрыли их небольшие объемы предложения и в итоге к концу дня загнали доллар к отметке 26,23/26,25 гривен и к 26,24/26,26 на момент закрытия сессии.
На спекулятивный характер раскачки рынка указывает и динамика справочного курса Нацбанка на 12:00 (он находился на отметке 26,0987 гривен) и официального курса на 15 ноября (он установлен на уровне 26,1107 гривен), то есть с достаточно небольшим отклонением справочного от официального. Это говорит о том, что объемы сделок по завышенным ценникам в конце дня были не очень большими и они не смогли глобально подтянуть официальный курс даже до начальных спекулятивных котировок в 26,15/26,17 на 14 часов.
Тем не менее, формальный рост котировок за день на 15 копеек с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен за доллар конечно же встревожил клиентов и банки.
Главные события 12 ноября на валютном рынке:
Спекулятивный рост котировок доллара за день сразу на 15 копеек — с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок выходил один раз и купил $ 5 млн по 26,08 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 26,0987 гривен, а официальный курс на 15 ноября 2021 года установлен на уровне 26,1107 гривен за доллар.
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Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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