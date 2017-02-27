Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:52

даними НБУ, в період з 8 по 12 листопада він купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту.



Нагадаємо, в період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.



Всього з початку року НБУ купив 3,6 млрд дол, а продав 246,6 млн дол (тобто позитивне сальдо інтервенцій Національного банку склало 3,355 млрд дол). У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.



Додамо, що на початку листопада "Укренерго" розмістило євробонди на 825 млн дол. Відповідні розрахунки планувалися 9 листопада.



У кінці жовтня заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук наголошував, що головною причиною поточного зміцнення курсу гривні є сприятлива зовнішня кон`юнктура для основних товарів українського експорту. Ціни на сталь та на агропромислову продукцію в жовтні зберігалися на рекордно високих рівнях. Додатковий вплив мали високі врожаї. Зміцнення гривні зумовлювали також зростання обсягів грошових переказів з-за кордону та експорту ІТ-послуг.



Контекст



НБУ повідомляв, що починаючи з 1 серпня до кінця 2021 року, має намір щоденно купувати на міжбанківському валютному ринку до 5 млн дол. США для нарощування міжнародних резервів.



Такі інтервенції здійснюватимуться лише за умови зміцнення курсу гривні порівняно з попереднім торговельним днем. Попередній індикатор, що діяв з кінця квітня 2020 року, становив 20 млн дол. США.



Як зауважував центробанк, перегляд індикатора відповідає характеру монетарної політики Національного банку, спрямованої на подолання інфляційного тиску, та сприятиме поліпшенню механізму монетарної трансмісії через валютний канал.