Эта пятница оказалась намного более похожей на традиционную пятницу, чем многие предыдущие. В предыдущие доллар всегда падал, было ощущение (может неверное), что продают валюту заранее к аукциону во вторник. А традиционные пятницы, к которым мы когда-то успели привыкнуть - это рост доллара перед выходными. Сегодня с утра и днем лучшие курсы продажи онлайн были: Кредобанк - 26.1495 (сейчас 26.1995), ТАС - 26.15 (сейчас - 26.30), Альфа - 26.16 (сейчас 26.36). Ургаз-тормоз все еще продает по 26.18. Львов и Радобанк сейчас принимают по 26.21. Обменки в Харькове с утра и днем ставили 26.10-26.25, сейчас 26.15(20) - 26.30(35). Шухер небольшой ощущается, но в понедельник-вторник он может превратиться в тыкву, как и все предыдущие.
Экспорт зерновых с начала 2021-2022 маркетингового года (МГ, июль 2021 — июнь 2022) по состоянию на 12 ноября составил 21,491 млн тонн против 18,476 млн тонн на соответствующую дату прошлого МГ.
По информации Государственной таможенной службы (ГТС), экспорт основных зерновых увеличился, в том числе:
пшеницы — на 16,8%, до 13,11 млн тонн; ячменя — на 33%, до 4,625 млн тонн; кукурузы — на 1,5%, до 3,48 млн тонн. Кроме того, муки экспортировано 46,1 тыс. тонн против 64,7 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной — 45,6 тыс. тонн против 64,2 тыс. тонн.
С начала ноября экспортировано 2,046 млн тонн зерна, в том числе 757 тыс. тонн пшеницы, 108 тыс. тонн ячменя, 1,155 млн тонн кукурузы.
По данным Минэкономики, экспорт зерновых в 2020-2021 МГ сократился по сравнению рекордным с 2019-2020 МГ на 21,2% — до 44,7 млн тонн. В частности, экспорт кукурузы составил 23,1 млн тонн, пшеницы — 16,6 млн тонн, ячменя — 4,2 млн тонн.
По данным ГТС, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом на 9,5% — до 51,313 млн тонн, в денежном выражении — на 2,3%, до $9,416 млрд.
даними НБУ, в період з 8 по 12 листопада він купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту.
Нагадаємо, в період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.
Всього з початку року НБУ купив 3,6 млрд дол, а продав 246,6 млн дол (тобто позитивне сальдо інтервенцій Національного банку склало 3,355 млрд дол). У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
Додамо, що на початку листопада "Укренерго" розмістило євробонди на 825 млн дол. Відповідні розрахунки планувалися 9 листопада.
У кінці жовтня заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук наголошував, що головною причиною поточного зміцнення курсу гривні є сприятлива зовнішня кон`юнктура для основних товарів українського експорту. Ціни на сталь та на агропромислову продукцію в жовтні зберігалися на рекордно високих рівнях. Додатковий вплив мали високі врожаї. Зміцнення гривні зумовлювали також зростання обсягів грошових переказів з-за кордону та експорту ІТ-послуг.
Контекст
НБУ повідомляв, що починаючи з 1 серпня до кінця 2021 року, має намір щоденно купувати на міжбанківському валютному ринку до 5 млн дол. США для нарощування міжнародних резервів.
Такі інтервенції здійснюватимуться лише за умови зміцнення курсу гривні порівняно з попереднім торговельним днем. Попередній індикатор, що діяв з кінця квітня 2020 року, становив 20 млн дол. США.
Як зауважував центробанк, перегляд індикатора відповідає характеру монетарної політики Національного банку, спрямованої на подолання інфляційного тиску, та сприятиме поліпшенню механізму монетарної трансмісії через валютний канал.
12 листопада 2021 року о 18:09 зусиллями колективу Рівненської АЕС після успішного завершення поточного ремонту енергоблок №3 РАЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Ремонт енергоблока вдалося завершити на 4 доби раніше запланованої дати. На даний час в енергосистемі працює 13 енергоблоків атомних електростанцій.
Нагадаємо, 10 листопада після успішного завершення планового капітального ремонту на 10 діб раніше запланованого терміну підключили енергоблок №1 Южно-Української АЕС.
Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла. Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...