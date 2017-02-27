RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8484848584868487>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:31

Эта пятница оказалась намного более похожей на традиционную пятницу, чем многие предыдущие. В предыдущие доллар всегда падал, было ощущение (может неверное), что продают валюту заранее к аукциону во вторник.
А традиционные пятницы, к которым мы когда-то успели привыкнуть - это рост доллара перед выходными.
Сегодня с утра и днем лучшие курсы продажи онлайн были: Кредобанк - 26.1495 (сейчас 26.1995), ТАС - 26.15 (сейчас - 26.30), Альфа - 26.16 (сейчас 26.36).
Ургаз-тормоз все еще продает по 26.18.
Львов и Радобанк сейчас принимают по 26.21.
Обменки в Харькове с утра и днем ставили 26.10-26.25, сейчас 26.15(20) - 26.30(35).
Шухер небольшой ощущается, но в понедельник-вторник он может превратиться в тыкву, как и все предыдущие.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:45

Экспорт зерновых с начала 2021-2022 маркетингового года (МГ, июль 2021 — июнь 2022) по состоянию на 12 ноября составил 21,491 млн тонн против 18,476 млн тонн на соответствующую дату прошлого МГ.

По информации Государственной таможенной службы (ГТС), экспорт основных зерновых увеличился, в том числе:

пшеницы — на 16,8%, до 13,11 млн тонн;
ячменя — на 33%, до 4,625 млн тонн;
кукурузы — на 1,5%, до 3,48 млн тонн.
Кроме того, муки экспортировано 46,1 тыс. тонн против 64,7 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной — 45,6 тыс. тонн против 64,2 тыс. тонн.

С начала ноября экспортировано 2,046 млн тонн зерна, в том числе 757 тыс. тонн пшеницы, 108 тыс. тонн ячменя, 1,155 млн тонн кукурузы.

По данным Минэкономики, экспорт зерновых в 2020-2021 МГ сократился по сравнению рекордным с 2019-2020 МГ на 21,2% — до 44,7 млн тонн. В частности, экспорт кукурузы составил 23,1 млн тонн, пшеницы — 16,6 млн тонн, ячменя — 4,2 млн тонн.

По данным ГТС, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом на 9,5% — до 51,313 млн тонн, в денежном выражении — на 2,3%, до $9,416 млрд.
prodigy
 
Повідомлень: 6989
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2874 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:49

Скажите принимают ли банки доллары 1996 года?
golubov2010
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 30.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:52

даними НБУ, в період з 8 по 12 листопада він купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту.

Нагадаємо, в період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.

Всього з початку року НБУ купив 3,6 млрд дол, а продав 246,6 млн дол (тобто позитивне сальдо інтервенцій Національного банку склало 3,355 млрд дол). У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.

Додамо, що на початку листопада "Укренерго" розмістило євробонди на 825 млн дол. Відповідні розрахунки планувалися 9 листопада.

У кінці жовтня заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук наголошував, що головною причиною поточного зміцнення курсу гривні є сприятлива зовнішня кон`юнктура для основних товарів українського експорту. Ціни на сталь та на агропромислову продукцію в жовтні зберігалися на рекордно високих рівнях. Додатковий вплив мали високі врожаї. Зміцнення гривні зумовлювали також зростання обсягів грошових переказів з-за кордону та експорту ІТ-послуг.

Контекст

НБУ повідомляв, що починаючи з 1 серпня до кінця 2021 року, має намір щоденно купувати на міжбанківському валютному ринку до 5 млн дол. США для нарощування міжнародних резервів.

Такі інтервенції здійснюватимуться лише за умови зміцнення курсу гривні порівняно з попереднім торговельним днем. Попередній індикатор, що діяв з кінця квітня 2020 року, становив 20 млн дол. США.

Як зауважував центробанк, перегляд індикатора відповідає характеру монетарної політики Національного банку, спрямованої на подолання інфляційного тиску, та сприятиме поліпшенню механізму монетарної трансмісії через валютний канал.
prodigy
 
Повідомлень: 6989
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2874 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:01

  golubov2010 написав:Скажите принимают ли банки доллары 1996 года?

Дивне питання
Звісно, приймають.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 906
З нами з: 19.02.14
Подякував: 365 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:04

  zРадио написав:
  akido написав:Тобто це ще гірше ніж просто надруковані гривні. Бо в обіг вони так само попадуть і будуть тиснути на інфляцію. Але при цьому ще й валютний борг отримуємо хоч і під "помірні" відсотки.


В оборот не попадут - фактически, эти деньги отойдут напрямую собственникам крупных объектов ВИЭ, а это либо нерезиденты, либо олигархи, работающие через оффшоры.


А що, перед малими власниками заборгованості немає ? Вони складають біля 10% від загальної потужності.

Але хоча б і великим "алєгархам" потраплять, то вони їх під грушею закопають ? Звичайно, ні, гривні потраплять в обіг, а може знов на валютний ринок.
akido
 
Повідомлень: 142
З нами з: 18.02.21
Подякував: 20 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:09

  Alex2007 написав:А имя президента и кто как голосует на выборах - почти и не важно.

Звісно не важливо. Бо яка різниця, вкрадуть 100 млрд гривень чи ні ?
akido
 
Повідомлень: 142
З нами з: 18.02.21
Подякував: 20 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:21

  golubov2010 написав:Скажите принимают ли банки доллары 1996 года?

Вже носом крутять коли здаєш 2006року, а покупцям взагалі тільки з фіолетовою стрічкою давай.
remark
 
Повідомлень: 861
З нами з: 25.12.15
Подякував: 148 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цього тижня відбулася більш 2 більш важливих події.
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48473
12 листопада 2021 року о 18:09 зусиллями колективу Рівненської АЕС після успішного завершення поточного ремонту енергоблок №3 РАЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Ремонт енергоблока вдалося завершити на 4 доби раніше запланованої дати.
На даний час в енергосистемі працює 13 енергоблоків атомних електростанцій.

Нагадаємо, 10 листопада після успішного завершення планового капітального ремонту на 10 діб раніше запланованого терміну підключили енергоблок №1 Южно-Української АЕС.

Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла.
Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...
Denik
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 23.02.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:29

  remark написав:
  golubov2010 написав:Скажите принимают ли банки доллары 1996 года?

Вже носом крутять коли здаєш 2006року, а покупцям взагалі тільки з фіолетовою стрічкою давай.

Безнал рашает эту проблему
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6994
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8484848584868487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2859, 2860, 2861
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28609 13676418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 20:53
yess
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12694995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1233 3399542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 19:05
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.