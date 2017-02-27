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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8485848684878488>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:33

  golubov2010 написав:Скажите принимают ли банки доллары 1996 года?

Приймають, курс 20 за доллар, звертайтеся будь ласка за допомогою особистих повідомлень)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:34

  golubov2010 написав:Скажите принимают ли банки доллары 1996 года?


Конечно, у банков претензии к повреждениям (надрывы, мятость и т.п.).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:44

  холява написав:У меня пока нет галлюцинаций....... и ни какую рОкетУ я не увидел .


С момента моего первого сообщения доллар добавил по единичке на покупке и продаже .

Ще раз добрий вечір.
Як ці два повідомлення пересікаються? Не суперечать один одному?
Дуже я радий за Вас, що піздно ввечері ви побачили, що рокета стала на одну копійку блище.
А пам'ятаєте як років 5 назад Ви купували доллар по 28.60 і я назвав Вас оленем?
Ви тоді казали, що ціна не має значення, а я кажу має, яка ціна зараз? Ви тоді правильно все зробили?

Так що я думаю по цьому всьому, що скоро буде весна і всі сподівання по курсу знову треба буде перенести на осінь. Чергову осінь))
Якщо тільки один дурік в нічній сорочці не буде збирати пазл з назвою СРСР до купи.
Тоді буде біда, Долярчик сказав що не треба, його смарт не добудують...
Гарного вечора усім віруючим в святу рокету.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:55

  Denik написав:Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла.
Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...

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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:17

  Denik написав:Цього тижня відбулася більш 2 більш важливих події.
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48473
12 листопада 2021 року о 18:09 зусиллями колективу Рівненської АЕС після успішного завершення поточного ремонту енергоблок №3 РАЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Ремонт енергоблока вдалося завершити на 4 доби раніше запланованої дати.
На даний час в енергосистемі працює 13 енергоблоків атомних електростанцій.

Нагадаємо, 10 листопада після успішного завершення планового капітального ремонту на 10 діб раніше запланованого терміну підключили енергоблок №1 Южно-Української АЕС.

Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла.
Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...


Клас, а то нагнітають всяке:
"На нас чекає холодна і темна зима": чи відключатимуть українцям електроенергію
Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. Вибір звівся до співпраці з країною-агресором або відключень електроенергії.
А все тому, що до початку опалювального сезону Україна повинна була накопичити 3 мільйони тон вугілля, згідно з планом Міненерго. А станом на 8 листопада, запасів у понад 6 разів менше.
https://economy.24tv.ua/nas-chekaye-hol ... i_n1793304
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:53

  Ой+ написав:
Клас, а то нагнітають всяке:
"На нас чекає холодна і темна зима": чи відключатимуть українцям електроенергію
Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. Вибір звівся до співпраці з країною-агресором або відключень електроенергії.
А все тому, що до початку опалювального сезону Україна повинна була накопичити 3 мільйони тон вугілля, згідно з планом Міненерго. А станом на 8 листопада, запасів у понад 6 разів менше.
https://economy.24tv.ua/nas-chekaye-hol ... i_n1793304


не только это - https://site.ua/arkadiy.babchenko/rossiya-gotovit-vtorzenie-i7kpv6p
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:58

  akido написав:
  Alex2007 написав:А имя президента и кто как голосует на выборах - почти и не важно.

Звісно не важливо. Бо яка різниця, вкрадуть 100 млрд гривень чи ні ?


можно подумать, у нас нас есть образцы властей, при которых все оставалось в целости и сохранности. :D
когда у нас бывшие власти переходят в оппозицию, тоже как-то начинают говорить иначе - много правильных вещей - как же так, шо ж оно такое - ты у власти все хорошо, нет власти в руках - и все плохо. Наглядные примеры - это бывшие регионалы, это бывшие (или еще пока нынешние, тут я не в курсе) товарищи из прошлой власти, типа всяких Барн, Розенко, Рев и многих других которые постоянно в зомбоящике сидят и недовольствуют). Я уже даже не называю Яценюков, Гройсманов, которые всё знают и раздают сейчас советы. Очки им нужно дарить, вместе с вручением посад, мягко говоря; жестко говорить не буду :twisted:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 лис, 2021 22:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Клас, а то нагнітають всяке:

21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:25

  Denik написав:
  Ой+ написав:Клас, а то нагнітають всяке:

21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...

Спочатку не потрібні були АЕС, зараз не потрібні ТЕС та ТЕЦ.
АЕС не забезпечують додаткову електроенергію для маневреної генерації у пікові години споживання.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

голосовалку вверху пора обновить.
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