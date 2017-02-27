холява написав:У меня пока нет галлюцинаций....... и ни какую рОкетУ я не увидел .
С момента моего первого сообщения доллар добавил по единичке на покупке и продаже .
Ще раз добрий вечір. Як ці два повідомлення пересікаються? Не суперечать один одному? Дуже я радий за Вас, що піздно ввечері ви побачили, що рокета стала на одну копійку блище. А пам'ятаєте як років 5 назад Ви купували доллар по 28.60 і я назвав Вас оленем? Ви тоді казали, що ціна не має значення, а я кажу має, яка ціна зараз? Ви тоді правильно все зробили?
Так що я думаю по цьому всьому, що скоро буде весна і всі сподівання по курсу знову треба буде перенести на осінь. Чергову осінь)) Якщо тільки один дурік в нічній сорочці не буде збирати пазл з назвою СРСР до купи. Тоді буде біда, Долярчик сказав що не треба, його смарт не добудують... Гарного вечора усім віруючим в святу рокету.
Denik написав:Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла. Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...
12 листопада 2021 року о 18:09 зусиллями колективу Рівненської АЕС після успішного завершення поточного ремонту енергоблок №3 РАЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Ремонт енергоблока вдалося завершити на 4 доби раніше запланованої дати. На даний час в енергосистемі працює 13 енергоблоків атомних електростанцій.
Нагадаємо, 10 листопада після успішного завершення планового капітального ремонту на 10 діб раніше запланованого терміну підключили енергоблок №1 Южно-Української АЕС.
Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла. Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...
Клас, а то нагнітають всяке:
"На нас чекає холодна і темна зима": чи відключатимуть українцям електроенергію Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. Вибір звівся до співпраці з країною-агресором або відключень електроенергії. А все тому, що до початку опалювального сезону Україна повинна була накопичити 3 мільйони тон вугілля, згідно з планом Міненерго. А станом на 8 листопада, запасів у понад 6 разів менше. https://economy.24tv.ua/nas-chekaye-hol ... i_n1793304
"На нас чекає холодна і темна зима": чи відключатимуть українцям електроенергію Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. Вибір звівся до співпраці з країною-агресором або відключень електроенергії. А все тому, що до початку опалювального сезону Україна повинна була накопичити 3 мільйони тон вугілля, згідно з планом Міненерго. А станом на 8 листопада, запасів у понад 6 разів менше. https://economy.24tv.ua/nas-chekaye-hol ... i_n1793304
Alex2007 написав:А имя президента и кто как голосует на выборах - почти и не важно.
Звісно не важливо. Бо яка різниця, вкрадуть 100 млрд гривень чи ні ?
можно подумать, у нас нас есть образцы властей, при которых все оставалось в целости и сохранности. когда у нас бывшие власти переходят в оппозицию, тоже как-то начинают говорить иначе - много правильных вещей - как же так, шо ж оно такое - ты у власти все хорошо, нет власти в руках - и все плохо. Наглядные примеры - это бывшие регионалы, это бывшие (или еще пока нынешние, тут я не в курсе) товарищи из прошлой власти, типа всяких Барн, Розенко, Рев и многих других которые постоянно в зомбоящике сидят и недовольствуют). Я уже даже не называю Яценюков, Гройсманов, которые всё знают и раздают сейчас советы. Очки им нужно дарить, вместе с вручением посад, мягко говоря; жестко говорить не буду
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 лис, 2021 22:14, всього редагувалось 4 разів.