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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50
Denik написав: Ой+ написав:
Клас, а то нагнітають всяке:
21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...
это нужно было еще так постараться, чтоб за 30 лет совместным накопительными "трудом" и безхозяйственным отношением к своему же имуществу и стране ухандохать некогда мощнейшую энергетическую и газотранспортную систему с мощным потенциалом (и не только эти сферы).
Таким ребятам только в аду найдется управа, - ждать наказания от наших и других (международных) судов бесполезно.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 01:52
Прораб написав: Denik написав: Ой+ написав:
Клас, а то нагнітають всяке:
21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...
Спочатку не потрібні були АЕС, зараз не потрібні ТЕС та ТЕЦ.
АЕС не забезпечують додаткову електроенергію для маневреної генерації у пікові години споживання.
Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?
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