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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8485848684878488

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 159
Менше 26,00
9%
14
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50

  Denik написав:
  Ой+ написав:Клас, а то нагнітають всяке:

21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...


это нужно было еще так постараться, чтоб за 30 лет совместным накопительными "трудом" и безхозяйственным отношением к своему же имуществу и стране ухандохать некогда мощнейшую энергетическую и газотранспортную систему с мощным потенциалом (и не только эти сферы).
Таким ребятам только в аду найдется управа, - ждать наказания от наших и других (международных) судов бесполезно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 01:52

  Прораб написав:
  Denik написав:
  Ой+ написав:Клас, а то нагнітають всяке:

21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...

Спочатку не потрібні були АЕС, зараз не потрібні ТЕС та ТЕЦ.
АЕС не забезпечують додаткову електроенергію для маневреної генерації у пікові години споживання.


Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?
alter
 
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