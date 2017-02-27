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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 01:52
Прораб написав: Denik написав: Ой+ написав:
Клас, а то нагнітають всяке:
21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...
Спочатку не потрібні були АЕС, зараз не потрібні ТЕС та ТЕЦ.
АЕС не забезпечують додаткову електроенергію для маневреної генерації у пікові години споживання.
Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 09:17
Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25
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