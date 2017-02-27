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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8485848684878488

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 159
Менше 26,00
9%
14
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:17

Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:03

  edvardd написав:Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25

А в неспальном?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:30

somilitark вчера обратился в приватбанк принимают по курсу банка
golubov2010
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