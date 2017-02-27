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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:17
Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25
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edvardd
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:03
edvardd написав:
Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25
А в неспальном?
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Investor_K
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:30
somilitark вчера обратился в приватбанк принимают по курсу банка
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golubov2010
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