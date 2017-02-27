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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:17
Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25
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edvardd
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:03
edvardd написав:
Запорожье пов в спальном р-не 26,05/26,25
А в неспальном?
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Investor_K
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:30
somilitark вчера обратился в приватбанк принимают по курсу банка
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golubov2010
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Додано: Суб 13 лис, 2021 12:26
akido написав: zРадио написав: akido написав:
Тобто це ще гірше ніж просто надруковані гривні. Бо в обіг вони так само попадуть і будуть тиснути на інфляцію. Але при цьому ще й валютний борг отримуємо хоч і під "помірні" відсотки.
В оборот не попадут - фактически, эти деньги отойдут напрямую собственникам крупных объектов ВИЭ, а это либо нерезиденты, либо олигархи, работающие через оффшоры.
А що, перед малими власниками заборгованості немає ? Вони складають біля 10% від загальної потужності.
Але хоча б і великим "алєгархам" потраплять, то вони їх під грушею закопають ? Звичайно, ні, гривні потраплять в обіг, а може знов на валютний ринок
.
Это и имел в виду. Возможно, непонятно выразился. Большая часть привлеченных денег не будет даже единожды прокручена через экономику - только через межбанк
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zРадио
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