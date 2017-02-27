Striker написав:Вот не может украинская действительность и ментальность жить без стрессов. И наш валютный межбанк в эту пятницу — лучшее тому подтверждение.
И хотя мы по дню фактически не вышли за прогнозный утренний коридор Минфина по доллару на торгах в пределах 26,00−26,25 гривен (по факту 26,24/26,26 на конец дня) и по евро 29,70−30,05 гривен (по факту 30,01/30,03 на момент закрытия) — нас это не радует.
Сами торги прошли в два этапа, о чем мы тоже предупреждали. На первом этапе, с утренних 26,09/26,11 гривен на небольших сделках курс подрос до 26,095/26,115 к 11 часам, а к 12:00 и до 26,10/26,12. Рынок был активен и торги проходили при небольших перекосах спроса и предложения, что не сильно отражалось на котировках. Нацбанк даже выходил на рынок и купил свои стандартные $ 5 млн по 26,08 гривен и потом ушел. К обеду котировки доросли до 26,105/26,125 гривен и первая, активная часть сессии почти завершилась.
На втором этапе активность стала быстро снижаться. Но потом после обеда спекулянты предприняли успешную попытку раскачать курс, выкупая все дешевые предложения и тем самым заставляя оставшихся на торгах игроков уже ставить котировки выше этого уровня.
В итоге, в 14:00 доллар вырос до 26,15/26,17 гривен, а к 15:00 его подтянули на единичных сделках до 26,19/26,21. Тут оживилась та часть продавцов, кто имел еще валюту к продаже по устраивающей цене. Но их было мало, а спекулянты быстро закрыли их небольшие объемы предложения и в итоге к концу дня загнали доллар к отметке 26,23/26,25 гривен и к 26,24/26,26 на момент закрытия сессии.
На спекулятивный характер раскачки рынка указывает и динамика справочного курса Нацбанка на 12:00 (он находился на отметке 26,0987 гривен) и официального курса на 15 ноября (он установлен на уровне 26,1107 гривен), то есть с достаточно небольшим отклонением справочного от официального. Это говорит о том, что объемы сделок по завышенным ценникам в конце дня были не очень большими и они не смогли глобально подтянуть официальный курс даже до начальных спекулятивных котировок в 26,15/26,17 на 14 часов.
Тем не менее, формальный рост котировок за день на 15 копеек с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен за доллар конечно же встревожил клиентов и банки.
Главные события 12 ноября на валютном рынке:
Спекулятивный рост котировок доллара за день сразу на 15 копеек — с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок выходил один раз и купил $ 5 млн по 26,08 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 26,0987 гривен, а официальный курс на 15 ноября 2021 года установлен на уровне 26,1107 гривен за доллар.
Ох і мерзотники ті шпекулянти А якби більша частина гривні, виплаченої зеленим енергетикам, встигла вчора до МБ дійти, а не ті сльози від найшвидших? Що б тоді робили ті дрібні "шкідники" з не великими обсягами валюти, якою можуть оперувати протягом сесії? В понеділок значно більше попиту буде на МБ. "Нерезиденти" продавати валюту під довгі ОВДП не будуть. Вони продовжать користуватися вже випробуваною стратегією, коли облігації купують банки, нерезиденти чекають погашення в середу і тоді в четвер перекупляють боргові папери в банків на вторинці. Залишаються тільки експортери з продажем під оплату податків. Але, по перше, вони мають не злу гривневу виручку з продажу на внутрішньому ринку, по друге, вони спішать скористатися ситуацією і пришвидшують виплати дивідендів, розподіляючи і прибутки свіжих періодів. Для таких виплат можуть і спрямовувати свіже отриману валюту. Хто зна чи ще довго втримається така інфляція і актуальний рівень цін. ФРС друкарку гальмує, США серйозно задумалися про використання частини стратегічного запасу нафти, щоб збити запал кількох світових "бензоколонок"...
golubov2010 написав:somilitark вчера обратился в приватбанк принимают по курсу банка
Добрий день. То був гумор і як я вже зрозумів не дуже дотепний. Звичайно приймають, але дивіться уважніше на їх стан коли отримуєте, зараз всі подуріли, ніяких надписів, ніяких потертостей, ніяких пятен, ніяких дірок чи надірваного, мені здається ще пару років назад було простіше з цим питанням. Приймають навіть з малим портретом початку 90-х чи 80-хх, але крутять носом, мовляв їх мало кому продаси. Так що не забивайте голову дурними питаннями, все нормально, нічого з обігу не виводять, питання до вартості доллара у часі, але це вже зовсім інша тема))