Розпочиналося все цього тижня по першому сценарію, з двох, які я озвучував минулих вихідних.
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Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар. До кінця місяця подивимося чи він і найкращим спекулянтом і качелістом стане
П.С. Євро на шляху до 1,1 (надіюся не багато увіровало в 1,4)