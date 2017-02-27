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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8486848784888489

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 159
Менше 26,00
9%
14
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:19

  vovakwasov написав:orest Дякую за думку. Ваша позиція зрозуміла - подальшого зміцнення гривні не буде. Цікаво, що з цього приводу скаже пан Денік?

Розпочиналося все цього тижня по першому сценарію, з двох, які я озвучував минулих вихідних.
viewtopic.php?p=5329448#p5329448
Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар. До кінця місяця подивимося чи він і найкращим спекулянтом і качелістом стане ;)
П.С. Євро на шляху до 1,1 (надіюся не багато увіровало в 1,4)
orest
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  #<1 ... 8486848784888489
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