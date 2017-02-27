vovakwasov написав:orest Дякую за думку. Ваша позиція зрозуміла - подальшого зміцнення гривні не буде. Цікаво, що з цього приводу скаже пан Денік?
Розпочиналося все цього тижня по першому сценарію, з двох, які я озвучував минулих вихідних. viewtopic.php?p=5329448#p5329448 Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар. До кінця місяця подивимося чи він і найкращим спекулянтом і качелістом стане П.С. Євро на шляху до 1,1 (надіюся не багато увіровало в 1,4)
Denik написав:21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...
Чимало наших людей перейшли у 21 с. на опалення буржуйками та всякими іншими технологіями ненайновішими. А в той час нагнітатори нагнітають далі:
Станом на ранок суботи 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго" не працюють. Причина зупинки у нестачі вугілля, свідчать дані на сайті "Укренерго". Через відсутність вугілля не працює 14 енергоблоків, 6 блоків перебувають на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження здійснюють лише 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності. На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку...На 1 листопада запаси вугілля в Україні становили близько 630 тисяч тонн, а на 8 листопада — 479 тисяч Очевидна Динаміка. Звичайна місячна потреба України-1,5-2 млн тонн. Нам необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля для проходження зими. Таким чином, українців чекає холодна, темна і довга зима. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cherez-krizu- ... v-tes.html