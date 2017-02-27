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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8487848884898490>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 160
Менше 26,00
9%
14
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:19

  vovakwasov написав:orest Дякую за думку. Ваша позиція зрозуміла - подальшого зміцнення гривні не буде. Цікаво, що з цього приводу скаже пан Денік?

Розпочиналося все цього тижня по першому сценарію, з двох, які я озвучував минулих вихідних.
viewtopic.php?p=5329448#p5329448
Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар. До кінця місяця подивимося чи він і найкращим спекулянтом і качелістом стане ;)
П.С. Євро на шляху до 1,1 (надіюся не багато увіровало в 1,4)
orest
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:21 вік на дворі. На зиму накопичили не 3 млн. т. вугілля, а 15 енергоблоків АЕС, які виробляють електроенергії еквівалентну спалювання 3 млн.т. вугілля за 18 діб...


Чимало наших людей перейшли у 21 с. на опалення буржуйками та всякими іншими технологіями ненайновішими. А в той час нагнітатори нагнітають далі:
Станом на ранок суботи 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго" не працюють.
Причина зупинки у нестачі вугілля, свідчать дані на сайті "Укренерго".
Через відсутність вугілля не працює 14 енергоблоків, 6 блоків перебувають на різних стадіях ремонту обладнання.
Навантаження здійснюють лише 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності. На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку...На 1 листопада запаси вугілля в Україні становили близько 630 тисяч тонн, а на 8 листопада — 479 тисяч Очевидна Динаміка. Звичайна місячна потреба України-1,5-2 млн тонн. Нам необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля для проходження зими. Таким чином, українців чекає холодна, темна і довга зима. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cherez-krizu- ... v-tes.html
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:05

Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався? ;)
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що там каже Адам Смітт на рахунок курсу долара?
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зерно на мировых рынках снова обновляет локальные вершины. Но как я понимаю оно уже все продано и на гривну до следующего урожая не влияет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:54

  Zebra написав:Зерно на мировых рынках снова обновляет локальные вершины. Но как я понимаю оно уже все продано

Вообще неверно понимаете. Элеваторные мощности в стране немалые, куча сельхозников придерживает урожай.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:41

Рогатые Космонавты вас ждет РОКЕТА В ЛОБ ( и скофандр вам не поможет )
( 26.00 это уже история )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:12

Менки Харькова - 26.30(25) - 26.40
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:52

  kluychkooleg написав:Менки Харькова - 26.30(25) - 26.40

Рокета падает ( беги , но не споткнись , лицо можешь повредить )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:10

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Менки Харькова - 26.30(25) - 26.40

Рокета падает ( беги , но не споткнись , лицо можешь повредить )...

*Відправлено з Чату


надеюсь, что модераторы отправят тебя в бан за тупой троллинг
kluychkooleg
 
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