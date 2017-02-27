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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:12
Успіх написав:
Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався?
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань?
Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?
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Hotab
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:20
kluychkooleg написав:
надеюсь, что модераторы отправят тебя в бан за тупой троллинг
Если Я Троль ; то ты тогда кто ???*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:25
Прораб написав: alter написав:
Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?
«Укргідроенерго» (ГЭС и ГАЭС) дозволяє здійснювати балансування енергосистеми до 21% під час збільшення виробництва та до 12% при його зменшенні.
Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.
По крайней мере, так было пару лет назад.
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oleg49
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