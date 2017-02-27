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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8487848884898490

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 160
Менше 26,00
9%
14
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:12

  Успіх написав:Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався? ;)
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань? ;)

Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:20

  kluychkooleg написав:надеюсь, что модераторы отправят тебя в бан за тупой троллинг

Если Я Троль ; то ты тогда кто ???

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:25

  Прораб написав:
  alter написав:Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?

«Укргідроенерго» (ГЭС и ГАЭС) дозволяє здійснювати балансування енергосистеми до 21% під час збільшення виробництва та до 12% при його зменшенні.

Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.
По крайней мере, так было пару лет назад.
oleg49
 
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