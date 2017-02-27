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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8487848884898490

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 161
Менше 26,00
9%
14
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:32

  oleg49 написав:
  Прораб написав:
  alter написав:Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?

«Укргідроенерго» (ГЭС и ГАЭС) дозволяє здійснювати балансування енергосистеми до 21% під час збільшення виробництва та до 12% при його зменшенні.

Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.
По крайней мере, так было пару лет назад.

а что такое волжский каскад, стесняюсь спросить? :oops:
а что задает частоту, когда ГЭС не работают?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:52

25, ХХ - як з куща!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався? ;)
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань? ;)

Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?

Якщо мій прогноз не збудеться (25, ХХ цьогоріч), то я визнаю свою помилку/неправоту!
А от чи під силу це іншим прогнозерам, які ще й, наче, фактами підкріплюють? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:55

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався? ;)
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань? ;)

Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?

Якщо мій прогноз не збудеться (25, ХХ цьогоріч), то я визнаю свою помилку/неправоту!
А от чи під силу це іншим прогнозерам, які ще й, наче, фактами підкріплюють? ;)

Многословность часто имитирует знание. И наш форум не исключение. Хотя это всего лишь графомания.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:57

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався? ;)
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань? ;)

Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?

Якщо мій прогноз не збудеться (25, ХХ цьогоріч), то я визнаю свою помилку/неправоту!
А от чи під силу це іншим прогнозерам, які ще й, наче, фактами підкріплюють? ;)

Мне по силам. Я также признаю Вашу ошибку.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:09

За крок до перевороту думок©

Так розумієте, що в мене шанс точного прогнозу 8 з 10ти!
Тобто дуууууже малий шанс помилитись!

Але я чітко бачу цифру(и) 25
Правда, я НЕ бачу дату справдження свого прогнозу!

Буде образливо/обломно, якщо він справдиться наступного року :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:25

  Успіх написав:Так розумієте, що в мене шанс точного прогнозу 8 з 10ти!
Тобто дуууууже малий шанс помилитись!

Але я чітко бачу цифру(и) 25
Правда, я НЕ бачу дату справдження свого прогнозу!

Буде образливо/обломно, якщо він справдиться наступного року :mrgreen:

суббота, вечер. Вы еще чем-нибудь зарядитесь - еще и не такое увидите :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:28

  Shaman написав:
  Успіх написав:Так розумієте, що в мене шанс точного прогнозу 8 з 10ти!
Тобто дуууууже малий шанс помилитись!

Але я чітко бачу цифру(и) 25
Правда, я НЕ бачу дату справдження свого прогнозу!

Буде образливо/обломно, якщо він справдиться наступного року :mrgreen:

суббота, вечер. Вы еще чем-нибудь зарядитесь - еще и не такое увидите :D

:mrgreen: так таке☝️ я ще в вересні побачив :D

От тепер, хто не вірить в видіння/бачення - є шанс повірити/перевірити! :wink:
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