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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:32
oleg49 написав: Прораб написав: alter написав:
Для маневренной генерации у нас есть ГЭС и ГАЭС, не так ли?
«Укргідроенерго» (ГЭС и ГАЭС) дозволяє здійснювати балансування енергосистеми до 21% під час збільшення виробництва та до 12% при його зменшенні.
Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.
По крайней мере, так было пару лет назад.
а что такое волжский каскад, стесняюсь спросить?
а что задает частоту, когда ГЭС не работают?
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Shaman
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:52
Hotab написав: Успіх написав:
Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався?
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань?
Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?
Якщо мій прогноз не збудеться (25, ХХ цьогоріч), то я визнаю свою помилку/неправоту!
А от чи під силу це іншим прогнозерам, які ще й, наче, фактами підкріплюють?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:55
Успіх написав: Hotab написав: Успіх написав:
Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався?
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань?
Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?
Якщо мій прогноз не збудеться (25, ХХ цьогоріч), то я визнаю свою помилку/неправоту!
А от чи під силу це іншим прогнозерам, які ще й, наче, фактами підкріплюють?
Многословность часто имитирует знание. И наш форум не исключение. Хотя это всего лишь графомания.
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juristkostya
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:57
Успіх написав: Hotab написав: Успіх написав:
Чи правильно я розумію - якщо наступного тижня курс розвернеться вниз, то це буде означати, що хтось обляпався?
Чи знайдеться в того 100500 оправдовувань?
Требуя от кого-то оправдания и насмехаясь из самоизмазывания, вы чем отвечаете за свои прогнозы, которые возможно не сбудутся?
Якщо мій прогноз не збудеться (25, ХХ цьогоріч), то я визнаю свою помилку/неправоту!
А от чи під силу це іншим прогнозерам, які ще й, наче, фактами підкріплюють?
Мне по силам. Я также признаю Вашу ошибку.
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Investor_K
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:09
Так розумієте, що в мене шанс точного прогнозу 8 з 10ти!
Тобто дуууууже малий шанс помилитись!
Але я чітко бачу цифру(и) 25
Правда, я НЕ бачу дату справдження свого прогнозу!
Буде образливо/обломно, якщо він справдиться наступного року
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:25
Успіх написав:
Так розумієте, що в мене шанс точного прогнозу 8 з 10ти!
Тобто дуууууже малий шанс помилитись!
Але я чітко бачу цифру(и) 25
Правда, я НЕ бачу дату справдження свого прогнозу!
Буде образливо/обломно, якщо він справдиться наступного року
суббота, вечер. Вы еще чем-нибудь зарядитесь - еще и не такое увидите
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Shaman
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:28
Shaman написав: Успіх написав:
Так розумієте, що в мене шанс точного прогнозу 8 з 10ти!
Тобто дуууууже малий шанс помилитись!
Але я чітко бачу цифру(и) 25
Правда, я НЕ бачу дату справдження свого прогнозу!
Буде образливо/обломно, якщо він справдиться наступного року
суббота, вечер. Вы еще чем-нибудь зарядитесь - еще и не такое увидите
так таке☝️ я ще в вересні побачив
От тепер, хто не вірить в видіння/бачення - є шанс повірити/перевірити!
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