Додано: Суб 13 лис, 2021 22:42

Shaman написав: oleg49 написав: Прораб написав: «Укргідроенерго» (ГЭС и ГАЭС) дозволяє здійснювати балансування енергосистеми до 21% під час збільшення виробництва та до 12% при його зменшенні. «Укргідроенерго» (ГЭС и ГАЭС) дозволяє здійснювати балансування енергосистеми до 21% під час збільшення виробництва та до 12% при його зменшенні.

Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.

По крайней мере, так было пару лет назад. Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.По крайней мере, так было пару лет назад.

а что такое волжский каскад, стесняюсь спросить?

а что задает частоту, когда ГЭС не работают? а что такое волжский каскад, стесняюсь спросить?а что задает частоту, когда ГЭС не работают?

Практически всем электроприборам приборам нужна жесткая частота 50 Гц в сети (кроме кипятильников и им подобным). Особенно часам в духовке.. Теперь на пальцах очень упрощенно. Возьмем дизельный генератор и моторчик. Предположим генератор вращаясь 50 раз в секунду от отдает в сеть 220в. От него крутится моторчик. Мы нагружаем моторчик или добавляем второй (или лампочку). Генератору становися сложней крутиться. У него падают обороты. Как результат снижется частота в сети (наш моторчик замедляется) и напряжение (хуже тянет нагрузку). Но, автоматика удерживает заданные обороты за счет потребления топлива. Т.е. частота 50 осталась. Еще кроме частоты просело напряжение. Это плохо, но не так плохо как с частотой. Автоматика и это отрегулирует увеличив потребление топлива.1. А что если генератора как бы хватает (это я о нашей генерации), но иногда, редко, его чуть-чуть не хватает. Простой способ - договориться с соседом (у которого желательно большой генератор) поддержать в трудный момент. Естественно стоит счетчик, и то что взял, то и возвращаешь. Причем быстро. Иначе, это будет как покупка электричества. Есть большой минус, теперь надо постоянно согласовывать с соседом работу генератора и моторов (лампочек). Большой генератор - это энергосистема РФ.2. Генераторы по разному реагируют на ситуацию в системе.Все завит от "топлива" и возможности быстро "подбросить".- На АЭС быстро не подбросишь. Все таки топливо ядреное.Тут главное стабильность иначе... Поэтому и днем и ночью АЭС стабильно отдают мощу в сеть. А запуск или вывод из эксплуатации - это целое событие месяца.- "Зеленая" энергетика, только дестабилизирует сеть. То ветра нет, то солнца. То нет ветра и идет снег, а народ с лопатой чистит панели (у немцев прошлой зимой такое было).- ГЕС- штука классная и "зеленая". Чтобы "подбросить" топлива надо просто открутить кран. Несколько секунд и все в порядке. Но, реки у нас маленькие, поэтому мощности ГЕС просто не хватает. Особенно зимой, когда энергия нужна, а воды почти нет.)- ТЕС- эти ребята, при факту, у нас и вытягивают на себе перепады потребления. За что им не только честь хвала, но отдельная плата. "Быстро подбросить" в топку уголь, газ, мазут чуть сложнее чем открутить кран ГЕС. Но все решаемо, когда есть что подбрасывать в топку. А когда нет:, тогда либо покупать у соседа электричество или топливо, или отключать лампочки. Что, вероятно, у нас и будет. Кстати, это самый простой способ балансирования, только люди обижаются.ПС. Волжско-Камский каскад ГЭСИнфографика немного устаревшаяППС. Я не практикующий энергетик, могу тонкости не знать.