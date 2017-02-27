12 листопада 2021 року о 18:09 зусиллями колективу Рівненської АЕС після успішного завершення поточного ремонту енергоблок №3 РАЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Ремонт енергоблока вдалося завершити на 4 доби раніше запланованої дати. На даний час в енергосистемі працює 13 енергоблоків атомних електростанцій.
Нагадаємо, 10 листопада після успішного завершення планового капітального ремонту на 10 діб раніше запланованого терміну підключили енергоблок №1 Южно-Української АЕС.
Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла. Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...
все-таки немного флуда.
Деник, у Вас выводы не следуют из причин от слова совсем, сорри. Ну работают 13 блоков. А в цифрах поднялась мощность выработки АЭС с 10 ГВт до 10,6 ГВт - и че, это так существенно?
да, при запуске был скачек до 11,3 ГВт, но потом понизили. данных по загрузке реакторов за прошлый период у меня нет, комментов зачем так сделали - тоже нет, но факт есть
Я уже писал - объективная выработка АЭС - 11 ГВт, ну может напрягутся и выдадут 12 ГВт - это потолок. принципиально это проблему не решает. и создают проблему на будущее - когда блоки надо будет выводить в ремонт - где тогда будем э/энергию брать, а?
в итоге - ввод в эксплуатации дополнительных блоков АЭС повышает вероятность прохождения зимы без экцессов. но НЕ ГАРАНТИРУЕТ. точно так же все мрачные прогнозы - не более чем оценка. вот такая реальная ситуация. надеемся на лучшее
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 лис, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
выглядит, как бы помягче сказать, странно... т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?
куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета? для курса гривны - красота. а вот все остальное?..
наблюдаемс
Если резко отдать рынку "зелёной" энергетики эти деньги, что видимо и начал делать отстранённый руководитель, то они в значительной степени могут всколыхнут межбанк. Видимо не так всё безоблачно и не так велик потенциал стабильности гривны, если эти суммы встревожили кабмин до такой степени, что "ударили по тормозам" в выходной.
"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.
как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут
"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.
как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут
Ринат Леонидович ещё не мочил Зелю в открытую? Щас начнет
"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.
как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут
Ринат Леонидович ещё не мочил Зелю в открытую? Щас начнет
уже начал - последние гости эфиров - Аваков, Разумков и тд