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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8489849084918492>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 163
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
28%
46
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:55

Алени так сильно рвали копыта , что снесли ракету на старте ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovakwasov написав:Цікаво, що з цього приводу скаже пан Денік?

Нічого не змінилося. Маємо до кінця року знаходитися в боковику біля 26.
Маємо дуже сильний фундамент по експорту зерна.Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:33

orest События субботы и решения экстренно созванного кабмина поддерживают опасения по поводу ближайшей судьбы гривны:
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-uvol ... 31174.html
dir
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:44

  dir написав:orest События субботы и решения экстренно созванного кабмина поддерживают опасения по поводу ближайшей судьбы гривны:
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-uvol ... 31174.html

выглядит, как бы помягче сказать, странно...
т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?

куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета?
для курса гривны - красота. а вот все остальное?..

наблюдаемс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:56

  Denik написав:Цього тижня відбулася більш 2 більш важливих події.
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48473
12 листопада 2021 року о 18:09 зусиллями колективу Рівненської АЕС після успішного завершення поточного ремонту енергоблок №3 РАЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Ремонт енергоблока вдалося завершити на 4 доби раніше запланованої дати.
На даний час в енергосистемі працює 13 енергоблоків атомних електростанцій.

Нагадаємо, 10 листопада після успішного завершення планового капітального ремонту на 10 діб раніше запланованого терміну підключили енергоблок №1 Южно-Української АЕС.


Як результат Путін може подзвонити Меркель та поскаржитися на бандерівців. Бо бандерівцям вже до дупи ціни на газ в Європі, заборона транзиту казахського вугілля через РФ та інші ідіотизми пуйла.
Імпорту газу теж не буде. Буде експорт із запасів в ПХГ приватними компаніями...

все-таки немного флуда.

Деник, у Вас выводы не следуют из причин от слова совсем, сорри.
Ну работают 13 блоков. А в цифрах поднялась мощность выработки АЭС с 10 ГВт до 10,6 ГВт - и че, это так существенно?

да, при запуске был скачек до 11,3 ГВт, но потом понизили. данных по загрузке реакторов за прошлый период у меня нет, комментов зачем так сделали - тоже нет, но факт есть

Я уже писал - объективная выработка АЭС - 11 ГВт, ну может напрягутся и выдадут 12 ГВт - это потолок. принципиально это проблему не решает. и создают проблему на будущее - когда блоки надо будет выводить в ремонт - где тогда будем э/энергию брать, а?

в итоге - ввод в эксплуатации дополнительных блоков АЭС повышает вероятность прохождения зимы без экцессов. но НЕ ГАРАНТИРУЕТ. точно так же все мрачные прогнозы - не более чем оценка. вот такая реальная ситуация.
надеемся на лучшее
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 лис, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:03

  Shaman написав:
  dir написав:orest События субботы и решения экстренно созванного кабмина поддерживают опасения по поводу ближайшей судьбы гривны:
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-uvol ... 31174.html

выглядит, как бы помягче сказать, странно...
т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?

куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета?
для курса гривны - красота. а вот все остальное?..

наблюдаемс
Если резко отдать рынку "зелёной" энергетики эти деньги, что видимо и начал делать отстранённый руководитель, то они в значительной степени могут всколыхнут межбанк. Видимо не так всё безоблачно и не так велик потенциал стабильности гривны, если эти суммы встревожили кабмин до такой степени, что "ударили по тормозам" в выходной.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Говорят, что уволили не совсем из-за расчётов с "зелёной энергетикой", но уж очень совпало и заседание кабмина созвали из-за этого в выходной, не банковский день.https://gordonua.com/news/money/kabmin- ... 81291.html
dir
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:28

  dir написав:Говорят, что уволили не совсем из-за расчётов с "зелёной энергетикой", но уж очень совпало и заседание кабмина созвали из-за этого в выходной, не банковский день.https://gordonua.com/news/money/kabmin- ... 81291.html

что-то я думаю, это следствие разборок между властью и одним известным бизнесменом, о конфликте которых не говорит только ленивый...

Кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн заблоковано в Ощадбанку – Петриковець

"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.


как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:44

  Shaman написав:
  dir написав:Говорят, что уволили не совсем из-за расчётов с "зелёной энергетикой", но уж очень совпало и заседание кабмина созвали из-за этого в выходной, не банковский день.https://gordonua.com/news/money/kabmin- ... 81291.html

что-то я думаю, это следствие разборок между властью и одним известным бизнесменом, о конфликте которых не говорит только ленивый...

Кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн заблоковано в Ощадбанку – Петриковець

"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.


как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут :D

Ринат Леонидович ещё не мочил Зелю в открытую? Щас начнет
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:56

  juristkostya написав:
  Shaman написав:
  dir написав:Говорят, что уволили не совсем из-за расчётов с "зелёной энергетикой", но уж очень совпало и заседание кабмина созвали из-за этого в выходной, не банковский день.https://gordonua.com/news/money/kabmin- ... 81291.html

что-то я думаю, это следствие разборок между властью и одним известным бизнесменом, о конфликте которых не говорит только ленивый...

Кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн заблоковано в Ощадбанку – Петриковець

"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.


как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут :D

Ринат Леонидович ещё не мочил Зелю в открытую? Щас начнет

уже начал - последние гости эфиров - Аваков, Разумков и тд
Shaman
 
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