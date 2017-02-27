oleg49 Решать проблему нестабильности нужно избиточной мощностью АЕС и мощной нагрузкой, которая подключается для птребления избиточной мощности. Етой нагрузкой может бить майнинг, електролиз води и т.д.
Shaman написав:Деник, у Вас выводы не следуют из причин от слова совсем, сорри. Ну работают 13 блоков. А в цифрах поднялась мощность выработки АЭС с 10 ГВт до 10,6 ГВт - и че, это так существенно?
да, при запуске был скачек до 11,3 ГВт, но потом понизили. данных по загрузке реакторов за прошлый период у меня нет, комментов зачем так сделали - тоже нет, но факт есть
Чтобы выйти на выработку 13 ГВт их нужно продать. На выходных при умеренном локдауне - продать 13 ГВт - некому. 0.6 ГВт - это 7.2 тыс. угля в сутки. 216 тыс. угля в месяц.
Shaman написав:Я уже писал - объективная выработка АЭС - 11 ГВт, ну может напрягутся и выдадут 12 ГВт - это потолок. принципиально это проблему не решает.
Потенциал 13,5 ГВт. Еще 2 блока выведут из ремонта за 3 недели. На случай аварийного отключения одного из блоков 1 ГВт замещается газовыми ТЭЦ - про это была постанова. В СМИ просто прокомментировали - что будут сжигать газ вместо угля, хотя на самом деле газ-подстраховка на случай выключения энергоблока. 13,5 ГВт + ВИЭ + ГЭС - решают проблему.
Shaman написав:и создают проблему на будущее - когда блоки надо будет выводить в ремонт - где тогда будем э/энергию брать, а?
Весна - время беспроблемного ремонта для половины блоков. Теплеет, снижается потребление, тает снег, пик выработки ГЭС + растет продолжительность дня - значительная выработка СЭС.
выглядит, как бы помягче сказать, странно... т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?
куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета? для курса гривны - красота. а вот все остальное?..
наблюдаемс
Вітаю. Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс. Але тутешні самозакохані імбіцили-письменники не в змозі прочитати думаючи текст більше трьох речень. Це наслідок захоплення тупими відосіками... Але є але, більшості експортерів немає нагальної потреби зливати валюту, грошей у них вистачає. Тому вони можуть потерпіти день-два і продавати не по 26,08 а по 26,18 чи 26,28(38). Тепер треба спостерігати... В любому випадку, ми отримали ще одне підтвердження того, що в країні відбувається абсолютне беззаконня, непрогнозоване свавілля. Всі процеси в політичному, економічному, правововому полях відбуваються безсистемно. хаотично, згідно сьогоденної вигоди, яка завтра може бути кардинально інша. І добром це не закінчиться. Головне, щоб ті тутешні "провидці" і їх прихильники, які й обрали нам цю "владу" нажерлися до відвалу "змін", "покращень", "реформ", "великого крадівництва" і решту ніштяків... Щодо внутрішньополітичної ситуації, то немає комік ні сил, ні досвіду, ні розуму, ні команди щоб протистояти Ринату. Тим більше, що ситуативно проти "головнокомандуючого" витсуплять і інші. Політичний чинник має шанс стати головним знову. А оскільки кодло пішло шляхом завгара і пиляє бабло на стабільних 26 (ну не 8 але...) то цей бастіон мусить впасти...
"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.
как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут
Успіх написав:Сц.ука! Та він ще й в стрибку перевзувається!!!
Перечитав я попереднє дописи "аргументованого знавця" - так він сцуко, ДВА сценарія написав! Плллля!!! ДВА СЦЕНАРЦЯ!!! Тобто прогноз в нього - "або буде вище 26, або буде нижче!" Акуєць аналІТИК!
Успих, давай уже лучше про видосики... кстати, как стать миллионером правдивей всего расписано в "Волк с Уолл-Стрит" - баян уже, но тем не менее
во-первых, ты переходишь на личности. во-вторых, я тут относительно недавно, но с самого начала постулирую, что аналитический прогноз может быть только вероятностный - один прогноз - одна вероятность, второй прогноз - другая вероятность. только так, и никак иначе - слишком много факторов.
все эти безапелляционные заявления - точно нырнем, я вижу - из серии "сейчас точно будет красное" или "сейчас точно победит эта лошадь".
возьмем последние события - гарантии Кабмин по облигациям Укрэнерго выдал еще в октябре. кто-то об этом заикался? кстати, я задавал вопрос - никто не будет из госкомпаний размещаться? - получил аж ноль ответов. кто предполагал, что эта сумма сразу выйдет на межбанк, и ее всю выкупит НБУ? о ситуации с ГарПоком - внезапно суббота вечер. и теперь все гадают, а куда вообще пойдут эти 20 млрд грн?
какие после этого гарантированные прогнозы? Вы о чем?
как-то так. и давайте жить дружно а испанец, увы, умер...