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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8489849084918492

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 163
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
28%
46
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:12

  oleg49 написав:
  Shaman написав:
  oleg49 написав:Но частоту в системе задает Волжский каскад. Т.е. фактически балансирует мощность.
По крайней мере, так было пару лет назад.

а что такое волжский каскад, стесняюсь спросить? :oops:
а что задает частоту, когда ГЭС не работают?

Практически всем электроприборам приборам нужна жесткая частота 50 Гц в сети (кроме кипятильников и им подобным).
...
ППС. Я не практикующий энергетик, могу тонкости не знать. :)

на уровне такого объяснения я понимаю, даже чуть поглубже ;)

где мы, а где Волжский каскад??? ты отстал лет на 30, когда это была единая система...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:14

oleg49 Решать проблему нестабильности нужно избиточной мощностью АЕС и мощной нагрузкой, которая подключается для птребления избиточной мощности. Етой нагрузкой может бить майнинг, електролиз води и т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:24

Доброго дня!

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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:Деник, у Вас выводы не следуют из причин от слова совсем, сорри.
Ну работают 13 блоков. А в цифрах поднялась мощность выработки АЭС с 10 ГВт до 10,6 ГВт - и че, это так существенно?

да, при запуске был скачек до 11,3 ГВт, но потом понизили. данных по загрузке реакторов за прошлый период у меня нет, комментов зачем так сделали - тоже нет, но факт есть

Чтобы выйти на выработку 13 ГВт их нужно продать. На выходных при умеренном локдауне - продать 13 ГВт - некому. 0.6 ГВт - это 7.2 тыс. угля в сутки. 216 тыс. угля в месяц.
  Shaman написав:Я уже писал - объективная выработка АЭС - 11 ГВт, ну может напрягутся и выдадут 12 ГВт - это потолок. принципиально это проблему не решает.

Потенциал 13,5 ГВт. Еще 2 блока выведут из ремонта за 3 недели. На случай аварийного отключения одного из блоков 1 ГВт замещается газовыми ТЭЦ - про это была постанова. В СМИ просто прокомментировали - что будут сжигать газ вместо угля, хотя на самом деле газ-подстраховка на случай выключения энергоблока. 13,5 ГВт + ВИЭ + ГЭС - решают проблему.
  Shaman написав:и создают проблему на будущее - когда блоки надо будет выводить в ремонт - где тогда будем э/энергию брать, а?

Весна - время беспроблемного ремонта для половины блоков. Теплеет, снижается потребление, тает снег, пик выработки ГЭС + растет продолжительность дня - значительная выработка СЭС.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:41

  Shaman написав:
  dir написав:orest События субботы и решения экстренно созванного кабмина поддерживают опасения по поводу ближайшей судьбы гривны:
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-uvol ... 31174.html

выглядит, как бы помягче сказать, странно...
т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?

куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета?
для курса гривны - красота. а вот все остальное?..

наблюдаемс

Вітаю. Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс. Але тутешні самозакохані імбіцили-письменники не в змозі прочитати думаючи текст більше трьох речень. Це наслідок захоплення тупими відосіками...
Але є але, більшості експортерів немає нагальної потреби зливати валюту, грошей у них вистачає. Тому вони можуть потерпіти день-два і продавати не по 26,08 а по 26,18 чи 26,28(38). Тепер треба спостерігати...
В любому випадку, ми отримали ще одне підтвердження того, що в країні відбувається абсолютне беззаконня, непрогнозоване свавілля. Всі процеси в політичному, економічному, правововому полях відбуваються безсистемно. хаотично, згідно сьогоденної вигоди, яка завтра може бути кардинально інша.
І добром це не закінчиться. Головне, щоб ті тутешні "провидці" і їх прихильники, які й обрали нам цю "владу" нажерлися до відвалу "змін", "покращень", "реформ", "великого крадівництва" і решту ніштяків...
Щодо внутрішньополітичної ситуації, то немає комік ні сил, ні досвіду, ні розуму, ні команди щоб протистояти Ринату. Тим більше, що ситуативно проти "головнокомандуючого" витсуплять і інші. Політичний чинник має шанс стати головним знову. А оскільки кодло пішло шляхом завгара і пиляє бабло на стабільних 26 (ну не 8 але...) то цей бастіон мусить впасти...
orest
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:42

  Shaman написав:
  dir написав:Говорят, что уволили не совсем из-за расчётов с "зелёной энергетикой", но уж очень совпало и заседание кабмина созвали из-за этого в выходной, не банковский день.https://gordonua.com/news/money/kabmin- ... 81291.html

что-то я думаю, это следствие разборок между властью и одним известным бизнесменом, о конфликте которых не говорит только ленивый...

Кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн заблоковано в Ощадбанку – Петриковець

"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику, – заявив Петриковець у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" в суботу.


как по мне на межбанке возможны качели, когда эти деньги туда попадут :D

Так там ещё дивидентов у одного "Метинвеста" на 3 млрд. долларов ( ГОКи 2 млрд.долл. : https://biz.censor.net/news/3298333/gzk ... v_onovleno ,и металлурги 1 млрд.долл.: https://biz.censor.net/news/3288631/met ... dividendov ) - они тоже , по идее , на межбанк прийдут .
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:45

За крок до перевороту думок©

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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:59

Не сміши людей!)))

Сц.ука! Та він ще й в стрибку перевзувається!!!

Перечитав я попереднє дописи "аргументованого знавця" - так він сцуко, ДВА сценарія написав! :mrgreen:
Плллля!!! ДВА СЦЕНАРЦЯ!!! :mrgreen:
Тобто прогноз в нього - "або буде вище 26, або буде нижче!"
Акуєць аналІТИК! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:31

  Успіх написав:Сц.ука! Та він ще й в стрибку перевзувається!!!

Перечитав я попереднє дописи "аргументованого знавця" - так він сцуко, ДВА сценарія написав! :mrgreen:
Плллля!!! ДВА СЦЕНАРЦЯ!!! :mrgreen:
Тобто прогноз в нього - "або буде вище 26, або буде нижче!"
Акуєць аналІТИК! :mrgreen:

Успих, давай уже лучше про видосики...
кстати, как стать миллионером правдивей всего расписано в "Волк с Уолл-Стрит" - баян уже, но тем не менее

во-первых, ты переходишь на личности.
во-вторых, я тут относительно недавно, но с самого начала постулирую, что аналитический прогноз может быть только вероятностный - один прогноз - одна вероятность, второй прогноз - другая вероятность. только так, и никак иначе - слишком много факторов.

все эти безапелляционные заявления - точно нырнем, я вижу - из серии "сейчас точно будет красное" или "сейчас точно победит эта лошадь".

возьмем последние события - гарантии Кабмин по облигациям Укрэнерго выдал еще в октябре. кто-то об этом заикался? кстати, я задавал вопрос - никто не будет из госкомпаний размещаться? - получил аж ноль ответов.
кто предполагал, что эта сумма сразу выйдет на межбанк, и ее всю выкупит НБУ?
о ситуации с ГарПоком - внезапно суббота вечер. и теперь все гадают, а куда вообще пойдут эти 20 млрд грн?

какие после этого гарантированные прогнозы? Вы о чем?

как-то так.
и давайте жить дружно ;)
а испанец, увы, умер...
Shaman
 
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