Додано: Нед 14 лис, 2021 10:41

Shaman написав: dir написав: orest События субботы и решения экстренно созванного кабмина поддерживают опасения по поводу ближайшей судьбы гривны:

https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-uvol ... 31174.html События субботы и решения экстренно созванного кабмина поддерживают опасения по поводу ближайшей судьбы гривны:

выглядит, как бы помягче сказать, странно...

т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?



куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета?

для курса гривны - красота. а вот все остальное?..



наблюдаемс выглядит, как бы помягче сказать, странно...т.е. выпустили целевые облигации, заодно через МБ прогнали почти ярд валюты, а теперь - какие долги по зеленой энергетике? кто здесь?куда они собираются эти деньги пустить? на финансирование дефицита бюджета?для курса гривны - красота. а вот все остальное?..наблюдаемс

Вітаю. Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс. Але тутешні самозакохані імбіцили-письменники не в змозі прочитати думаючи текст більше трьох речень. Це наслідок захоплення тупими відосіками...Але є але, більшості експортерів немає нагальної потреби зливати валюту, грошей у них вистачає. Тому вони можуть потерпіти день-два і продавати не по 26,08 а по 26,18 чи 26,28(38). Тепер треба спостерігати...В любому випадку, ми отримали ще одне підтвердження того, що в країні відбувається абсолютне беззаконня, непрогнозоване свавілля. Всі процеси в політичному, економічному, правововому полях відбуваються безсистемно. хаотично, згідно сьогоденної вигоди, яка завтра може бути кардинально інша.І добром це не закінчиться. Головне, щоб ті тутешні "провидці" і їх прихильники, які й обрали нам цю "владу" нажерлися до відвалу "змін", "покращень", "реформ", "великого крадівництва" і решту ніштяків...Щодо внутрішньополітичної ситуації, то немає комік ні сил, ні досвіду, ні розуму, ні команди щоб протистояти Ринату. Тим більше, що ситуативно проти "головнокомандуючого" витсуплять і інші. Політичний чинник має шанс стати головним знову. А оскільки кодло пішло шляхом завгара і пиляє бабло на стабільних 26 (ну не 8 але...) то цей бастіон мусить впасти...