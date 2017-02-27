Додано: Нед 14 лис, 2021 11:31

Успіх написав: Сц.ука! Та він ще й в стрибку перевзувається!!!



Перечитав я попереднє дописи "аргументованого знавця" - так він сцуко, ДВА сценарія написав!

Плллля!!! ДВА СЦЕНАРЦЯ!!!

Тобто прогноз в нього - "або буде вище 26, або буде нижче!"

Акуєць аналІТИК!

Сц.ука! Та він ще й в стрибку перевзувається!!!Перечитав я попереднє дописи "аргументованого знавця" - так він сцуко, ДВА сценарія написав!Плллля!!! ДВА СЦЕНАРЦЯ!!!Тобто прогноз в нього - "або буде вище 26, або буде нижче!"Акуєць аналІТИК!

Успих, давай уже лучше про видосики...кстати, как стать миллионером правдивей всего расписано в "Волк с Уолл-Стрит" - баян уже, но тем не менеево-первых, ты переходишь на личности.во-вторых, я тут относительно недавно, но с самого начала постулирую, что аналитический прогноз может быть только вероятностный - один прогноз - одна вероятность, второй прогноз - другая вероятность. только так, и никак иначе - слишком много факторов.все эти безапелляционные заявления - точно нырнем, я вижу - из серии "сейчас точно будет красное" или "сейчас точно победит эта лошадь".возьмем последние события - гарантии Кабмин по облигациям Укрэнерго выдал еще в октябре. кто-то об этом заикался? кстати, я задавал вопрос - никто не будет из госкомпаний размещаться? - получил аж ноль ответов.кто предполагал, что эта сумма сразу выйдет на межбанк, и ее всю выкупит НБУ?о ситуации с ГарПоком -суббота вечер. и теперь все гадают, а куда вообще пойдут эти 20 млрд грн?какие после этого гарантированные прогнозы? Вы о чем?как-то так.и давайте жить дружноа испанец, увы, умер...