Яяяяяяяя????
А це що? 👁️👁️
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:57
Вашему оппоненту тоже конечно не следует переходить на личности, согласен
с другой стороны, а почему Вы решили, что это про Вас?
Додано: Нед 14 лис, 2021 12:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Высокоинтеллектуальное общение.
Додано: Нед 14 лис, 2021 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 14 лис, 2021 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:00
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:09
"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: КАБМІН ЗВІЛЬНИВ ДИРЕКТОРА ДП "ГАРПОК"
Міністерство енергетики повідомило, що 13 листопада на засіданні уряду "було змінено керівника ДП «Гарантований покупець»" (цитата).
Заява Міненерго:
"Причиною звільнення є непрофесіоналізм та завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку "Гарантованого покупця" ("ГарПок") за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це у свою чергу призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до "ГарПоку" на суму близько 1,5 млрд грн та було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням щодо зміни керівника.
У понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть публічно оприлюднені наступного тижня. Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів.
Зміна керівника не вплине на виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел".
Директор ДП "ГарПок" Костянтин Петриковець у свою чергу заявив таке:
"Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора державного підприємства «Гарантований покупець».
Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність.
Причиною звільнення стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.
Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК «Укренерго» на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам.
<..> Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства.
На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії.
Звертаюся до правоохоронних органів з вимогою розслідувати факти тиску на державне підприємство і на мене особисто з боку посадових осіб Кабінету Міністрів.
Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати.
Я звертаюся також до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками «зеленої» енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації".
Як пише "Енергореформа", Костянтин Петриковець в ефірі телеканалу "Україна" (належить Рінату Ахметову - одному з найбільших інвесторів у "зелену" енергетику, - ред.) заявив, що кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн, які ДП "ГарПок" направило на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, поки залишаються в державному Ощадбанку.
"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов`язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику", – сказав Петриковець.
Про блокування в Ощадбанку коштів, які залучило "Укренерго" через облігації, у своєму телеграм-каналі у суботу повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"ГарПок" отримав від "Укренерго" 19,3 млрд грн від випущених єврооблігацій на суму 21,7 млрд грн.
За даними ДП "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок"), на 08.11.2021 заборгованість "Укренерго" перед ним, яка є джерелом розрахунків за "зеленим" тарифом, становила 26,6 млрд грн (у т.ч. за 2021 рік - 15 млрд грн, за 2020 рік - 11,6 млрд грн).
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:12
Консорціум на чолі з LetterOne російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Германа Хана (акціонери Альфа Банку) планував придбати Monobank за понад $1 млрд, пише Forbes з посиланням на свої джерела.
"Були інтенсивні переговори. Наша сторона ще не готова до транзакції. Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою", - сказав Сергій Попенко, голова наглядової ради Універсал Банку, за банківською ліцензією якої працює monobank.
За інформацією Олега Гороховського, одного із засновників Fintech Band (паритетно володіє Monobank разом із групою ТАС Сергія Тігіпка), угода не відбулася, тому що партнери не змогли домовитися між собою.
За даними джерела Liga.net на фінансовому ринку, угода не відбулася через двох акціонерів – Людмилу Шмальченко та Володимира Яценка, які не були готові продати свої частки. Шмальченко володіла часткою 17,18% у ТОВ "Фінтех Бенд" (бренд Monobank), стільки ж акцій було у Яценка, але на початку 2021 року він передав їх Євгенії Кривенко (зареєстрована з ним за однією адресою). Шмальченко та Яценко перебувають під слідством у справі Приватбанку. Йдеться про схему виведення з банку 8,2 млрд грн у 2016 році.
Monobank заснували у січні 2017 року. До жовтня-2017 банк випустив першу тисячу кредитних карток, у лютому 2018 року почав залучати гривневі депозити. Кількість клієнтів monobank у листопаді 2021 року збільшилася до 4,4 млн осіб.
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