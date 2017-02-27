Додано: Нед 14 лис, 2021 13:09

Міністерство енергетики повідомило, що 13 листопада на засіданні уряду "було змінено керівника ДП «Гарантований покупець»" (цитата).



Заява Міненерго:



"Причиною звільнення є непрофесіоналізм та завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку "Гарантованого покупця" ("ГарПок") за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це у свою чергу призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до "ГарПоку" на суму близько 1,5 млрд грн та було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням щодо зміни керівника.



У понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть публічно оприлюднені наступного тижня. Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів.



Зміна керівника не вплине на виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел".



Директор ДП "ГарПок" Костянтин Петриковець у свою чергу заявив таке:



"Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора державного підприємства «Гарантований покупець».



Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність.



Причиною звільнення стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.



Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК «Укренерго» на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам.



<..> Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства.



На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії.



Звертаюся до правоохоронних органів з вимогою розслідувати факти тиску на державне підприємство і на мене особисто з боку посадових осіб Кабінету Міністрів.



Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати.



Я звертаюся також до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками «зеленої» енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації".



Як пише "Енергореформа", Костянтин Петриковець в ефірі телеканалу "Україна" (належить Рінату Ахметову - одному з найбільших інвесторів у "зелену" енергетику, - ред.) заявив, що кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн, які ДП "ГарПок" направило на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, поки залишаються в державному Ощадбанку.



"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов`язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику", – сказав Петриковець.



Про блокування в Ощадбанку коштів, які залучило "Укренерго" через облігації, у своєму телеграм-каналі у суботу повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").



"ГарПок" отримав від "Укренерго" 19,3 млрд грн від випущених єврооблігацій на суму 21,7 млрд грн.



За даними ДП "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок"), на 08.11.2021 заборгованість "Укренерго" перед ним, яка є джерелом розрахунків за "зеленим" тарифом, становила 26,6 млрд грн (у т.ч. за 2021 рік - 15 млрд грн, за 2020 рік - 11,6 млрд грн).