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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8491849284938494

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 163
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
28%
46
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:37

  kluychkooleg написав:Прочитал по диагонали.
Насколько я понял:
- всплеск в пятницу на МБ произошел из-за того, что какие-то выплаты а гривне зеленым энергетикам попали на МБ? Но тут же пишут, что деньги зависли в Ощадбанке. Или это уже следующая порция, которую хотят не пустить?
- это каким-то образом поломало планы "зеленого пианиста", которому нужен дешевый доллар, и в субботу созвали экстренное совещание, уволили неугодного и решили деньги притормозить? То есть в понедельник возможен обратный ход маятника - снова к 26?

Извините за утрирование и может быть глупые вопросы, но еще куча дел в параллель, некогда прочитать, медленно шевеля губами.

немного не так.
поскольку пересказ идет для тех, кто бесплатно экономит свое время за счет других, - 100% достоверность не гарантируется

из событий субботы стало понятно, что деньги до зеленых инвесторов еще не дошли, хотя продажа уже прошла через межбанк. почему - вопрос открытый, поскольку причины могут быть совсем не связаны с курсом доллара.

соответственно - если пока не дойдут, то пока будем барахтаться, как и раньше. а вот если попадут, даже частично, то все зависит от позиции НБУ, - как будут наливать доллар - возможны варианты.

а почему всплеск в пятницу - хз :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:39

  Hotab написав:
  Успіх написав:про "тупі відосики"?

То есть вы всё-таки знаете, что это вы выкладываете именно такие?

Не так :mrgreen:
Я викладую РОЗУМНІ відосики, а просто деякі нерозумні персонажі кажуть, що то "тупі відосики".
А, насправді, ці розумні відосики мають багато корисної інформації :idea:
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