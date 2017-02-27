kluychkooleg написав:Прочитал по диагонали.
Насколько я понял:
- всплеск в пятницу на МБ произошел из-за того, что какие-то выплаты а гривне зеленым энергетикам попали на МБ? Но тут же пишут, что деньги зависли в Ощадбанке. Или это уже следующая порция, которую хотят не пустить?
- это каким-то образом поломало планы "зеленого пианиста", которому нужен дешевый доллар, и в субботу созвали экстренное совещание, уволили неугодного и решили деньги притормозить? То есть в понедельник возможен обратный ход маятника - снова к 26?
Извините за утрирование и может быть глупые вопросы, но еще куча дел в параллель, некогда прочитать, медленно шевеля губами.
немного не так.
поскольку пересказ идет для тех, кто бесплатно экономит свое время за счет других, - 100% достоверность не гарантируется
из событий субботы стало понятно, что деньги до зеленых инвесторов еще не дошли, хотя продажа уже прошла через межбанк. почему - вопрос открытый, поскольку причины могут быть совсем не связаны с курсом доллара.
соответственно - если пока не дойдут, то пока будем барахтаться, как и раньше. а вот если попадут, даже частично, то все зависит от позиции НБУ, - как будут наливать доллар - возможны варианты.
а почему всплеск в пятницу - хз