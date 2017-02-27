Збирання зернових та зернобобових культур на фінішній прямій. Воно проведено на площі 14,5 млн га при врожайності 50,8 ц/га, намолочено 73,4 млн тонн зерна, пише agronews.ua.
Лідерами по намолоту зерна є Вінниччина, яка намолотила майже 5,5 млн тонн зерна, Одещина – 5 млн тонн, та Чернігівщина – 4,9 млн тонн, а по урожайності Хмельниччина із показником 77 ц/га.
Кукурудзу обмолочено на площі 4 млн га (по Україні 73%), намолочено 28,1 млн тонн зерна при урожайності 70,5 ц/га. Аграрії Волині, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини закінчили її збирання, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 110,1 ц/га.
На первом этапе, с утренних 26,09/26,11 гривен на небольших сделках курс подрос до 26,095/26,115 к 11 часам, а к 12:00 и до 26,10/26,12. Рынок был активен и торги проходили при небольших перекосах спроса и предложения, что не сильно отражалось на котировках. Нацбанк даже выходил на рынок и купил свои стандартные $5 млн по 26,08 гривен, а потом ушел. К обеду котировки доросли до 26,105/26,125 гривен и первая, активная часть сессии почти завершилась.
На втором этапе — активность стала быстро снижаться. Но сразу после обеда спекулянты предприняли успешную попытку раскачать курс, выкупая все дешевые предложения и тем самым заставляя оставшихся на торгах игроков уже ставить котировки выше спекулятивных уровней.
В итоге, в 14:00 доллар вырос до 26,15/26,17 гривен, а к 15:00 его подтянули на единичных сделках до 26,19/26,21. Тут оживилась та часть продавцов, кто имел еще валюту к продаже по устраивающей их цене. Но таких было мало. Спекулянты быстро закрыли их небольшие объемы предложения, и в итоге — к концу дня загнали доллар к отметке 26,23/26,25 гривен на 16:00 и к уровню 26,24/26,26 на момент закрытия сессии.
На спекулятивный характер раскачки рынка указывает динамика справочного курса Нацбанка на 12:00 (он находился на отметке 26,0987 гривен) и официального курса на 15 ноября (он установлен на уровне 26,1107 гривен) — то есть с достаточно небольшим отклонением справочного от официального. Это говорит о том, что объемы сделок по завышенным ценникам в конце дня были не очень большими и они не смогли глобально подтянуть официальный курс даже до начальных спекулятивных котировок в 26,15/26,17 на 14 часов.
Тем не менее, формальный рост котировок за день на 15 копеек с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен за доллар — конечно же встревожил клиентов и банки."
orest написав:Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.
Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.
Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.
Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.
Shaman написав:а почему всплеск в пятницу - хз
Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны
Сибарит написав:Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.
Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.
kluychkooleg написав:Прочитал по диагонали. Насколько я понял: - всплеск в пятницу на МБ произошел из-за того, что какие-то выплаты а гривне зеленым энергетикам попали на МБ? Но тут же пишут, что деньги зависли в Ощадбанке. Или это уже следующая порция, которую хотят не пустить? - это каким-то образом поломало планы "зеленого пианиста", которому нужен дешевый доллар, и в субботу созвали экстренное совещание, уволили неугодного и решили деньги притормозить? То есть в понедельник возможен обратный ход маятника - снова к 26?
Извините за утрирование и может быть глупые вопросы, но еще куча дел в параллель, некогда прочитать, медленно шевеля губами.
ніби ж давали зсилку на статтю, де українською по білому написано, що the влада не договірна, на кшталт - "пацан слово дал - пацан слово забрал". Наразі the влада, "просрала всі полімери", і тепер шкребе по сусєкам і намагається витрусити, що можуть, але не "тут то бьіло". За базар прідьотся отвєтіть перед іншими пацанами.
з.і. Поки що бачимо "борьбу нанайських мальтчіков", але може бути і серйозніше з часом. А тут ще примусова вакцинація і ковідне гестапо, народ може возбудитися, дай тільки команду фас. І прийвіт Растоу (нДн.)-отєц.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Збирання зернових та зернобобових культур на фінішній прямій. Воно проведено на площі 14,5 млн га при врожайності 50,8 ц/га, намолочено 73,4 млн тонн зерна, пише agronews.ua.
Лідерами по намолоту зерна є Вінниччина, яка намолотила майже 5,5 млн тонн зерна, Одещина – 5 млн тонн, та Чернігівщина – 4,9 млн тонн, а по урожайності Хмельниччина із показником 77 ц/га.
Кукурудзу обмолочено на площі 4 млн га (по Україні 73%), намолочено 28,1 млн тонн зерна при урожайності 70,5 ц/га. Аграрії Волині, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини закінчили її збирання, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 110,1 ц/га.