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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8491849284938494

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 163
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
28%
46
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:39

Збирання зернових та зернобобових культур на фінішній прямій. Воно проведено на площі 14,5 млн га при врожайності 50,8 ц/га, намолочено 73,4 млн тонн зерна, пише agronews.ua.

Лідерами по намолоту зерна є Вінниччина, яка намолотила майже 5,5 млн тонн зерна, Одещина – 5 млн тонн, та Чернігівщина – 4,9 млн тонн, а по урожайності Хмельниччина із показником 77 ц/га.

Кукурудзу обмолочено на площі 4 млн га (по Україні 73%), намолочено 28,1 млн тонн зерна при урожайності 70,5 ц/га. Аграрії Волині, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини закінчили її збирання, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 110,1 ц/га.

https://agronews.ua/news/v-ukrayini-zib ... onn-zerna/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:00

Deutsche Bank спрогнозував нову ціль USD/UAH 25.75 грн.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:02

  Shaman написав:
а почему всплеск в пятницу - хз :D

Всплеск в пятницу носил иключительно спекулятивный характер


https://minfin.com.ua/2021/11/12/75294178/
"Сами торги прошли в два этапа, о чем мы тоже предупреждали.

На первом этапе, с утренних 26,09/26,11 гривен на небольших сделках курс подрос до 26,095/26,115 к 11 часам, а к 12:00 и до 26,10/26,12. Рынок был активен и торги проходили при небольших перекосах спроса и предложения, что не сильно отражалось на котировках. Нацбанк даже выходил на рынок и купил свои стандартные $5 млн по 26,08 гривен, а потом ушел. К обеду котировки доросли до 26,105/26,125 гривен и первая, активная часть сессии почти завершилась.

На втором этапе — активность стала быстро снижаться. Но сразу после обеда спекулянты предприняли успешную попытку раскачать курс, выкупая все дешевые предложения и тем самым заставляя оставшихся на торгах игроков уже ставить котировки выше спекулятивных уровней.

В итоге, в 14:00 доллар вырос до 26,15/26,17 гривен, а к 15:00 его подтянули на единичных сделках до 26,19/26,21. Тут оживилась та часть продавцов, кто имел еще валюту к продаже по устраивающей их цене. Но таких было мало. Спекулянты быстро закрыли их небольшие объемы предложения, и в итоге — к концу дня загнали доллар к отметке 26,23/26,25 гривен на 16:00 и к уровню 26,24/26,26 на момент закрытия сессии.

На спекулятивный характер раскачки рынка указывает динамика справочного курса Нацбанка на 12:00 (он находился на отметке 26,0987 гривен) и официального курса на 15 ноября (он установлен на уровне 26,1107 гривен) — то есть с достаточно небольшим отклонением справочного от официального. Это говорит о том, что объемы сделок по завышенным ценникам в конце дня были не очень большими и они не смогли глобально подтянуть официальный курс даже до начальных спекулятивных котировок в 26,15/26,17 на 14 часов.


Тем не менее, формальный рост котировок за день на 15 копеек с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен за доллар — конечно же встревожил клиентов и банки."
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.

Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.
Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.

Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.
  Shaman написав:а почему всплеск в пятницу - хз

Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны :)
  Сибарит написав:Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.


Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:09

  Успіх написав:Я викладую РОЗУМНІ відосики, а просто деякі нерозумні персонажі кажуть, що то "тупі відосики".
А, насправді, ці розумні відосики мають багато корисної інформації :idea:

Тупой набор банальностей, и ничего более.
Откровения от кэпа
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:19

  Mirax написав:Deutsche Bank спрогнозував нову ціль USD/UAH 25.75 грн.


этот тот самый еще до сих пор ходячий зомби ? :mrgreen: это да - 100% надежный прогноз :mrgreen:

п.с. хотя если он вложился на лет 5 - то может хотя бы это его наконец добьет :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:28

  kluychkooleg написав:Прочитал по диагонали.
Насколько я понял:
- всплеск в пятницу на МБ произошел из-за того, что какие-то выплаты а гривне зеленым энергетикам попали на МБ? Но тут же пишут, что деньги зависли в Ощадбанке. Или это уже следующая порция, которую хотят не пустить?
- это каким-то образом поломало планы "зеленого пианиста", которому нужен дешевый доллар, и в субботу созвали экстренное совещание, уволили неугодного и решили деньги притормозить? То есть в понедельник возможен обратный ход маятника - снова к 26?

Извините за утрирование и может быть глупые вопросы, но еще куча дел в параллель, некогда прочитать, медленно шевеля губами.

ніби ж давали зсилку на статтю, де українською по білому написано, що the влада не договірна, на кшталт - "пацан слово дал - пацан слово забрал". Наразі the влада, "просрала всі полімери", і тепер шкребе по сусєкам і намагається витрусити, що можуть, але не "тут то бьіло". За базар прідьотся отвєтіть перед іншими пацанами.

з.і.
Поки що бачимо "борьбу нанайських мальтчіков", але може бути і серйозніше з часом.
А тут ще примусова вакцинація і ковідне гестапо, народ може возбудитися, дай тільки команду фас. І прийвіт Растоу (нДн.)-отєц.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:29

  prodigy написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:про "тупі відосики"?

То есть вы всё-таки знаете, что это вы выкладываете именно такие?


Сьогодні День Доброти, вітаю всіх, Добра і Злагоди :mrgreen:


День Доброти був вчора 13-го, а сьогодні все нормально.
14 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити https://www.unian.ua/lite/holidays/yake ... 05564.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:31

  Ukrainian написав:Збирання зернових та зернобобових культур на фінішній прямій. Воно проведено на площі 14,5 млн га при врожайності 50,8 ц/га, намолочено 73,4 млн тонн зерна, пише agronews.ua.

Лідерами по намолоту зерна є Вінниччина, яка намолотила майже 5,5 млн тонн зерна, Одещина – 5 млн тонн, та Чернігівщина – 4,9 млн тонн, а по урожайності Хмельниччина із показником 77 ц/га.

Кукурудзу обмолочено на площі 4 млн га (по Україні 73%), намолочено 28,1 млн тонн зерна при урожайності 70,5 ц/га. Аграрії Волині, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини закінчили її збирання, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 110,1 ц/га.

https://agronews.ua/news/v-ukrayini-zib ... onn-zerna/

фінішна пряма, то значить видно кінець походу гривні на південь?
flyman
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