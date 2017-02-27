Додано: Нед 14 лис, 2021 17:02

Shaman написав:

а почему всплеск в пятницу - хз а почему всплеск в пятницу - хз

Всплеск в пятницу носил иключительно спекулятивный характер"Сами торги прошли в два этапа, о чем мы тоже предупреждали.На первом этапе, с утренних 26,09/26,11 гривен на небольших сделках курс подрос до 26,095/26,115 к 11 часам, а к 12:00 и до 26,10/26,12. Рынок был активен и торги проходили при небольших перекосах спроса и предложения, что не сильно отражалось на котировках. Нацбанк даже выходил на рынок и купил свои стандартные $5 млн по 26,08 гривен, а потом ушел. К обеду котировки доросли до 26,105/26,125 гривен и первая, активная часть сессии почти завершилась.На втором этапе — активность стала быстро снижаться. Но сразу после обеда спекулянты предприняли успешную попытку раскачать курс, выкупая все дешевые предложения и тем самым заставляя оставшихся на торгах игроков уже ставить котировки выше спекулятивных уровней.В итоге, в 14:00 доллар вырос до 26,15/26,17 гривен, а к 15:00 его подтянули на единичных сделках до 26,19/26,21. Тут оживилась та часть продавцов, кто имел еще валюту к продаже по устраивающей их цене. Но таких было мало. Спекулянты быстро закрыли их небольшие объемы предложения, и в итоге — к концу дня загнали доллар к отметке 26,23/26,25 гривен на 16:00 и к уровню 26,24/26,26 на момент закрытия сессии.Тем не менее, формальный рост котировок за день на 15 копеек с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен за доллар — конечно же встревожил клиентов и банки."