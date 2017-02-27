Alex2007 написав:Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?
Причинами обвала оборотов МБ в 14 году стало резкое падение объема внешнеторговых операций в сочетании с введением очень жестких валютных ограничений. По мере восстановления торговли и постепенного снятия ограничений, объемы растут. Сейчас, на вскидку, обороты в среднем раза в 2 выше, чем в 14-15. До объемов 13 года наши внешнеторговые операции еще не восстановились. Кроме того, за это время были серьезно усилены валютный контроль и финансовый мониторинг, что может мешать восстановлению объемов МБ. Спекулятивные операции банков также сильнее ограничены нормативами, да и самих банков стало значительно меньше. Сейчас восстановление тормозят еще и постоянные локдауны. Нынешние 500-600 млн в день сейчас выглядят вполне естественно.
экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов экспорт 2020 - 45 ярдов долларов
намного нагляднее экспорт помесячно. На уровни 2013 вышли только в апреле 2021
orest написав:Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.
Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.
Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.
Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.
Shaman написав:а почему всплеск в пятницу - хз
Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны
Сибарит написав:Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.
Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.
Завжди з величезним задоволенням читаю Ваші роздуми і аналіз ситуації. На превеликий жаль Ви не зможете мене переконати що в теперішніх умовах зараз в нашій країні хоч один держорган діє незалежно і на реальну користь процесам. Я більш ніж переконаний в тому, що все зовсім по іншому. У звязку з цим і стараюся для читачів описувати максимально реалії ситуації. З варіантами і різними розвитками, адже так є завжди. Завжди існує адекватний спротив, протидія, не підконтрольні "владі" важливі обєктивні чи субєктивні чинники і процеси. Дуже шкода, що після написаного замість вдячності, знаходяться різного штибу троляки, які вигадують підстави обісрати і похайпитися... Уже приблизно розумію як буде розгортатися ситуація від завтра, але не маю жодного бажання про це писати. Віддам перевагу сімї, а завтра до праці. Треба виконувати завдання і досягати цілей навіть на перекір тому пеклу, яке зараз нам влаштували "слуги"... Сподіваюся тільки, що з кожним днем все більше людей буде усвідомлювати реалії і найочевидніші наслідки, навіть не зважаючи на ті переможні деферамби, які з кожної праски і чайника нам доносять всякі різні (безперечно не Вас маю на увазі)...